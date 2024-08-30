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Военная операция на Украине ,  
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Министры обороны ЕС не сняли ограничения на удары Украины по России

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Военная операция на Украине
ЕС не пришел к консенсусу по политическим причинам, объяснил Боррель. Против выступали Италия и Венгрия. Путин считает украинские удары по России «близкими к агрессии»
Фото: Александр Клименко / Reuters
Фото: Александр Клименко / Reuters

Министры обороны стран Евросоюза не пришли к единому решению о совместной отмене ограничений на использование поставляемого Украине оружия на удары по территории России. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после неформальной встречи министров, трансляция шла на YouTube.

На собрании решили, что каждая страна будет самостоятельно решать этот вопрос.

«Я думаю, отсутствие договоренностей вызвано политическими причинами», — считает Боррель. С его слов, «в международном праве нет ничего, что мешало бы Украине наносить удары по российской территории».

Вместе с тем европейские страны договорились обучить на 15 тыс. украинских военных больше, общее количество солдат, которые пройдут тренировки, достигнет 75 тыс. Подготовка пройдет «как можно ближе к Украине, но не на украинской земле». В Киеве, продолжил Боррель, откроют «маленький координационный центр», который будет координировать работу тренировочной миссии. По его данным, общая военная помощь ЕС Киеву достигла €43,5 млрд.

«К марту будет второй транш прибыли от активов [России, заблокированных в ЕС]. Он будет направлен на укрепление украинской оборонной индустрии», — добавил Боррель.

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Фото:Олег Петрасюк / Reuters

Накануне к аналогичному результату по вопросу о снятии ограничений на удары пришли министры иностранных дел Евросоюза. Боррель — сторонник расширения возможностей ВСУ, он объяснял необходимость усилить поддержку Украины в связи с проводимой ею операцией в Курской области.

«Оружие, которое мы поставляем Украине, должно быть использовано в полном объеме, а ограничения должны быть сняты, чтобы украинцы могли наносить удары по тем местам, из которых их бомбит Россия. В противном случае это оружие бесполезно», — пояснял дипломат.

Известно как минимум о двух странах, которые против общеевропейского снятия ограничений: Италия и Венгрия. «Мы запрещаем Киеву использовать получаемое от итальянской стороны оружие для ударов по российской территории», — говорил итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни. Его венгерский коллега Петер Сийярто заявлял об отсутствии мандата на разрешение ВСУ по ударам вглубь России. В то же время Нидерланды занимают более гибкую позицию: Киев получил разрешение использовать переданные Амстердамом истребители F-16 над территорией России.

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Российская сторона резко критикует как поставки западного оружия Украине, так и дискуссии по снятию ограничений. Удары по территории России при участии стран Запада означают их «прямое участие в войне» против Москвы, и она оставляет за собой право «действовать аналогичным образом», говорил президент Владимир Путин. Украинские удары по российской территории он назвал «близкими к агрессии».

Украинские власти намерены «демонстративной атакой» по целям вдалеке от границы показать их уязвимость и склонить Москву к переговорами, писала The Guardian со ссылкой на источники.

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