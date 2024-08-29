ЕС не принял решение по отмене запрета для Украины на удары по России
Главы МИД стран ЕС не пришли к консенсусу по вопросам снятия ограничений на удары поставляемым оружием Украине по территории России, а также разблокирования €6 млрд на военные поставки по линии европейского «Фонда мира», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По его словам, каждое государство будет принимать решение на национальном уровне. Боррель напомнил, что «некоторые страны вообще решили не поставлять оружие Украине».
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