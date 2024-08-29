Боррель: ЕС не принял решения об отмене запрета для Украины на удары по России

ЕС не принял решение по отмене запрета для Украины на удары по России

Фото: Иван Антипенко / Reuters

Главы МИД стран ЕС не пришли к консенсусу по вопросам снятия ограничений на удары поставляемым оружием Украине по территории России, а также разблокирования €6 млрд на военные поставки по линии европейского «Фонда мира», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, каждое государство будет принимать решение на национальном уровне. Боррель напомнил, что «некоторые страны вообще решили не поставлять оружие Украине».

Материал дополняется