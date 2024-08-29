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Военная операция на Украине ,  
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ЕС не принял решение по отмене запрета для Украины на удары по России

Боррель: ЕС не принял решения об отмене запрета для Украины на удары по России
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Иван Антипенко / Reuters
Фото: Иван Антипенко / Reuters

Главы МИД стран ЕС не пришли к консенсусу по вопросам снятия ограничений на удары поставляемым оружием Украине по территории России, а также разблокирования €6 млрд на военные поставки по линии европейского «Фонда мира», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, каждое государство будет принимать решение на национальном уровне. Боррель напомнил, что «некоторые страны вообще решили не поставлять оружие Украине».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Европейский Союз Жозеп Боррель
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