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Военная операция на Украине ,  
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Telegraph узнала, почему США не ответили на запрос об ударах по России

The Telegraph: Британия не оформила запрос о разрешении на удары Storm Shadow
Сюжет
Военная операция на Украине
Для того чтобы Украина смогла наносить удары британскими ракетами вглубь России, Лондон должен вначале получить одобрение от США. Но запрос Великобритании тонет в бюрократии: Вашингтон заявляет, что он не был сделан официально
Ракета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow (Фото: M.J.J. de Vaan / Shutterstok)

Великобритания не направляла США официальный запрос с просьбой разрешить удары вглубь российской территории британскими ракетами Storm Shadow, пишет The Telegraph со ссылкой на представителя американской администрации.

Британия не может самостоятельно разрешить Украине бить вглубь России этими ракетами без одобрения США, поскольку в них используются системы американского производства. Поэтому Лондон, как писала ранее The Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании, спросил позицию США по этому вопросу еще месяц назад, но ответ так и не поступил. Британская сторона объяснила промедление бюрократическими процедурами. Представитель администрации Байдена сообщил The Telegraph, что обращение Лондона не было оформлено в виде официального запроса.

Собеседники среди британских военных предполагали, что США хотят сперва увидеть, какие последствия будут у операции ВСУ в Курской области, прежде чем дать разрешение. В свою очередь, другой источник газеты рассказал, что Киев принял решение об атаке на Курскую область именно в связи с отказом Запада разрешить удары дальнобойными ракетами по российским объектам.

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Российские власти резко критикуют любые военные поставки с Запада для Украины, а передача дальнобойного оружия называлась среди красных линий Москвы. «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — сказал президент Владимир Путин в этом году.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Великобритания Storm Shadow США Дальнобойное оружие
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