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Военная операция на Украине ,  
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The Guardian узнала цель атак ВСУ вглубь России

The Guardian: Киев намерен добиваться переговоров с помощью атак вглубь России
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские власти хотят склонить Москву к переговорам «демонстративной атакой» на дальние объекты в России, выяснила The Guardian. Кремль отрицает возможность диалога на этом этапе, когда идут бои в Курской области
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украина стремится получить разрешение бить британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России, полагая, что это приблизит переговоры с Россией, пишет The Guardian со ссылкой на источники среди украинских чиновников.

По их словам, «демонстративная атака» должна показать уязвимость объектов, близких к Москве. Однако это высокорискованная стратегия, и пока она не пользуется поддержкой США, отмечает издание. Схожую точку зрения разделяет Джон Форман, бывший военный атташе Великобритании в России и на Украине: он заявил, что Киеву не следует зацикливаться на возможном использовании Storm Shadow, вместо этого ВСУ нужно сосредоточиться на обороне Донбасса.

Великобритания обратилась к США за разрешением позволить ВСУ бить ракетами Storm Shadow по дальним целям — это необходимо, поскольку в них используются системы американского производства. Однако ответа спустя месяц так и не последовало. Британские чиновники решили, что вопрос увяз в бюрократии, либо США желают дождаться результатов операции в Курской области, чтобы принять решение. Американские чиновники объяснили затем, что не получили официальный запрос британской стороны.

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Политика
Фото:Ivan Antypenko / Reuters

Пентагон официально признавал наличие опасений относительно эскалации в связи с ударами по России. По мнению ведомства, использование дальнобойных ракет для ударов по российской территории — не обязательное условие для возвращения Украиной утраченных регионов. «То, что Россия не отреагировала на что-либо, не означает, что она не может или не будет реагировать в будущем», — пояснила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Кроме того, американские чиновники рассказали Politico, что Storm Shadow и другие дальнобойные ракеты могут быть недостаточно точны при ударах по удаленным целям.

Российские власти резко критикуют любые военные поставки с Запада для Украины, а передача дальнобойного оружия называлась среди красных линий Москвы. «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — сказал президент Владимир Путин в этом году.

Кремль сообщал об открытости к диалогу с Украиной, в том числе при власти Зеленского. Однако на данном этапе, пока продолжается вторжение ВСУ в Курскую область, диалог не состоится, отмечал помощник президента Юрий Ушаков: «На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем». По его мнению, на этом фоне «было бы некстати вступать в переговорный процесс», а будущее диалога зависит от ситуации, в том числе на поле боя.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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