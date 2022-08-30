ЕС готовится отменить действие упрощенного визового режима с Россией

На форуме в Праге Германия предложит министрам иностранных дел ЕС приостановить действие соглашения об облегченном визовом режиме с Россией. Как изменится процедура получения европейских виз для россиян, разбирался РБК

Во вторник, 30 августа, в Праге началась неформальная встреча министров иностранных дел ЕС, на которой будет в том числе обсуждаться возможность ограничения выдачи виз россиянам. Встреча по этой теме назначена на первую половину дня среды. Как пишет газета Financial Times со ссылкой на трех неназванных чиновников ЕС, которые будут присутствовать в Праге, участники встречи могут договориться о приостановке действия соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме. Если решение в итоге будет принято, россиянам, подающим заявления на визу одной из 27 стран — членов ЕС, придется собирать больше документов, их рассмотрение будет занимать больше времени, а стоимость подачи заявления вырастет, отмечает газета.

Какие позиции занимают страны ЕС по визовому вопросу

Предложение о приостановке действия соглашения с Россией будет внесено в повестку дня форума, подтвердила глава МИД Германии Анналена Бербок. «Европе нужно найти совместное решение при различных позициях. Мое предложение — приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз, чтобы больше не выдавать многолетние визы, чтобы дать возможность государствам, которых этот вопрос касается сильнее, пристальнее проверять, для каких целей используются визы», — сказала Бербок журналистам во вторник. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что выступает против полного запрета на выдачу виз россиянам.

Во вторник утром немецкое информагентство DPA со ссылкой на документ, который Германия и Франция передали странам-участникам неформальной встречи глав МИД ЕС, сообщило, что Берлин и Париж выступят против обширного запрета на выдачу виз россиянам. «Мы должны подумать о разумных способах использования важного рычага выдачи виз», — говорится в документе, где также подчеркивается, что визовые заявления от россиян должны проходить тщательную проверку на предмет возможных угроз безопасности. «Наша визовая политика должна [...] по-прежнему обеспечивать межличностные контакты в ЕС с российскими гражданами, не связанными с правительством РФ», — уточняется там. Берлин и Париж также призывают сохранить правовую базу для выдачи виз студентам, деятелям искусства, ученым и специалистам из России.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что участники встречи вряд ли достигнут соглашения о прекращении выдачи виз россиянам, за что выступают страны Балтии, Польша, Чехия и Финляндия. При этом он призвал к более избирательному подходу в выдаче виз, предложив не давать их отдельным категориям граждан, в частности олигархам. «Нам нужно быть более избирательными. Но я не сторонник прекращения выдачи виз всем россиянам», — сказал Боррель, добавив, что надеется на сбалансированное решение по итогам встречи в Праге.

Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Москва будет внимательно наблюдать за ходом дискуссии о возможном запрете виз для россиян. «Но, повторяю, отвечая, мы будем делать это наилучшим образом, чтобы это соответствовало нашим интересам и защищало интересы наших граждан, — подчеркнул Песков. — Но пока мы не знаем, на какие меры потребуется отвечать».

Чем грозит приостановка действия соглашения об упрощенном визовом режиме с ЕС

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Соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС было заключено весной 2007 года. В нем стороны закрепляют условия выдачи краткосрочных виз с разрешением пребывания на срок до 90 дней в течение 180 дней. Документ устанавливает стоимость оформления виз, перечень подаваемых заявителями в зависимости от цели поездки документов.

Действие этого соглашения было частично приостановлено 28 февраля, после начала российской военной операции на Украине. Ограничения коснулись членов официальных делегаций, правительства и парламента, Конституционного и Верховного судов, обладателей дипломатических паспортов, а также предпринимателей. В мае Еврокомиссия выпустила рекомендации, в которых разъяснила, как государствам действовать по отношению к указанным категориям россиян. «Данные категории лиц больше не имеют привилегированного доступа в ЕС, им нужно предоставлять документальное подтверждение о целях поездки при получении визы, а также оплачивать визовый сбор в полном объеме — €80», — поясняли в ЕС. При этом в документе подчеркивалось, что упомянутая мера не затронет рядовых россиян.

В случае, если действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС будет полностью приостановлено, то размер пошлины для всех заявителей вырастет с €35 до €80 — стандартной платы за оформление шенгенской краткосрочной визы. Также может увеличиться срок рассмотрения заявки на получение визы. Для российских граждан на данный момент он составляет до 10 дней с возможностью продления до 30 в отдельных случаях, в то время как в Индии средним сроком рассмотрения указаны 15 дней, в Китае — три недели.

Кроме того, у россиян могут запросить дополнительные документы в зависимости от цели визита в ЕС. Согласно шенгенскому соглашению и визовому кодексу ЕС, заявитель обязан предоставить проездные документы по маршруту поездки, подтверждение проживания, страховку на все время пребывания в шенгенской зоне и доказать свою финансовую состоятельность. Также посольство, консульство или визовый центр страны, в который обратился заявитель, может потребовать дополнительные документы, в том числе для подтверждения целей поездки и финансового положения заявителя. Соглашение предусматривало и возможность выдачи многократных виз сроком действия до пяти лет.

Согласно документу, полностью или частично приостановить его действие может каждая из сторон «по соображениям защиты национальной безопасности, охраны общественного порядка или здоровья населения», направив письменное уведомление другой стороне. Соглашение будет расторгнуто спустя 90 дней после получения такого уведомления. «Другая сторона должна быть уведомлена о решении о приостановлении не позднее 48 часов до вступления этого решения в силу. Сторона, приостановившая действие настоящего соглашения, незамедлительно уведомляет другую сторону о прекращении существования обстоятельств, ставших причиной такого приостановления», — уточняется в тексте соглашения.