Во временной администрации опровергли данные о наступлении ВСУ на Херсон

Фото: Кирилл Стремоусов / VK

️Сообщения украинских СМИ, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут наступление на Херсон, не соответствуют действительности, сказал ТАСС замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«Это фейк. Наступление ВСУ — это некая иллюзия, кино. Никто никуда не наступает, никто не отступает. Это все фантазия. Живем спокойно, развиваемся», — заявил он.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на южное военное командование Украины сообщило, что ВСУ начали контрнаступление в южной части республики.

«Сегодня мы начали наступательные действия на различных направлениях, в том числе в Херсонской области», — сказала пресс-секретарь южного командования Наталья Гуменюк.

Она не стала раскрывать детали происходящего, пояснив, что «любая военная операция требует тишины».

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Украинские власти данные о контрнаступлении на Херсон также опровергли. В частности, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Би-би-си назвал их частью информационной кампании. Он заявил, что Киев не может вести боевые действия так же, как Россия, а потому действует «креативно» и старается нанести ущерб тыловому обеспечению российской армии.

В Крыму, который граничит с южными регионами Украины, данные о контрнаступлении также назвали фейком. Глава региона Сергей Аксенов обвинил противника в «имитациях и изготовлении информационных подделок».

В конце июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов предположил, что в августе в боевых действиях может произойти «переломный момент», после которого Украина начнет возвращать свои территории. Президент Владимир Зеленский назвал условием для контрнаступления поставки западного оружия. В конце августа некоторые западные державы выделили Киеву очередные пакеты военной помощи, крупнейший за всю историю операции транш на сумму около $3 млрд предоставили США. В Пентагоне отметили, что оружие из этого пакета отправят на Украину в ближайшие месяцы.

Российское Минобороны объявило о полном контроле над Херсоном 2 марта, спустя еще две недели ведомство сообщило, что российские военные заняли всю Херсонскую область. Там и в других подконтрольных российским войскам областях действуют военно-гражданские администрации.