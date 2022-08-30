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Военная операция на Украине ,  

В Херсонской ВГА заявили, что региону «ничего не угрожает»

Пророссийская администрация Херсонской области сообщила, что в регионе выстроено несколько защитных рубежей. Минобороны России ранее заявило, что сорвало наступление украинской армии на юге страны
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Подконтрольная российским военным территория Херсонской области находится под их охраной, региону «ничего не угрожает», заявил «РИА Новости» замглавы пророссийской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. Так он прокомментировал данные о контрнаступлении Вооруженных сил Украины на юге страны.

«Херсонская область полностью находится под охраной профессиональных военных из министерства обороны Российской Федерации. Выстроено несколько защитных рубежей», — сказал он.

Накануне пресс-секретарь южного командования Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ начали наступательные действия на различных направлениях, в том числе в Херсонской области. Она не привела деталей, пояснив, что «любая военная операция требует тишины». Позже телеканал CNN сообщил со ссылкой на американских чиновников, владеющих разведданными, что украинские силы формируют условия для начала наступления на юге, оно планируется на земле и в воздухе.

CNN сообщил о начале операции ВСУ по подготовке контрнаступления
Политика
Фото:David Goldman / AP

Днем 29 августа Стремоусов заявил, что сообщения о наступлении ВСУ — «это все фантазия», «некая иллюзия, кино». Глава Крыма Сергей Аксенов также посчитал эти данные вбросом. В то же время ВГА Новой Каховки обвинила украинскую сторону в обстрелах, в том числе из реактивной системы залпового огня HIMARS. Город остался без воды и света, заявили местные власти.

Позже российское Минобороны признало, что ВСУ предприняли попытку наступления в Херсонской и Николаевской областях. Ведомство утверждает, что она была сорвана и Украина потеряла более 560 военнослужащих и более 20 танков.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Кейсы

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя сообщения о наступлении ВСУ, призвал не делать «суперсенсационных заявлений» до официальных сообщений. Президент страны Владимир Зеленский в ежевечернем видеообращении подчеркнул, что Киев не будет раскрывать реальные намерения военнослужащих: «Кто хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Потому что это война».

29 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов (часть региона находится под контролем России, областной центр — город Запорожье — контролирует Киев) сообщил о нескольких взрывах в Мелитополе. Ранее он обвинил ВСУ в ударе по Запорожской АЭС. С начала боевых действий на Украине 24 февраля Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах территории атомной станции; на ЗАЭС отправилась миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Херсонская область контрнаступление Украина Военная операция на Украине
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