В Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест после обстрела

Фото: Валерий Стурит / ТАСС

В городе Новая Каховка в Херсонской области после падения ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS в городе объявили эвакуацию с рабочих мест. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу военно-гражданской администрации города Владимира Леонтьева.

«Объявлена эвакуация сегодня в течение суток, сирена практически сутки работает — люди ушли с рабочих мест, находятся в бомбоубежищах», — сказал Леонтьев.

Всего, по его словам, за минувшие сутки украинские военные нанесли более десяти ракетных ударов по городу, в том числе из HIMARS.

Из-за обстрелов повреждены жилые дома и школа, однако пострадавших нет. «За сутки было более чем 10 ракетных ударов — не по одной ракете, 6, 8 и более ракет одновременно», — пояснил Леонтьев. Так, по его словам, из-за обстрелов разрушены несколько зданий Новокаховского городского рынка. «Одна из ракет HIMARS не разорвалась. Ее деактивировали саперы военные. Вчера ракета попала на территорию автошколы <...>. Цель, наверное, посеять ужас и панику», — добавил рассказал Леонтьев.

По его словам, несмотря на обстрелы, школы и детские сады на выходных продолжали готовить к открытию.

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