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Боррель счел ситуацию на Украине очень плохой и призвал к военной помощи

Глава дипломатии ЕС Боррель: ситуация на Украине очень плохая и ей нужна военная помощь
Министры обороны стран ЕС на встрече в Праге обсудят военную помощь Украине и создание тренировочной миссии для украинской армии, пояснил Боррель. Вместе с тем предметом обсуждения станет и истощение их собственных запасов оружия
Фото: Petr David Josek / AP
Фото: Petr David Josek / AP

Ситуация на Украине остается очень плохой, страны Евросоюза продолжат предоставлять ей военную помощь, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед неформальной встречей министров обороны объединения.

Чиновники продолжат обсуждать ситуацию на Украине, которая не улучшается, отметил он. Во встрече будет участвовать украинский министр обороны Алексей Резников.

«Ситуация остается очень плохой. Украине нужна наша помощь, и мы продолжим ее предоставлять в виде военных средств, министры также обсудят идею создания высокопоставленной миссии для подготовки украинской армии», — сказал Боррель.

По его словам, так как сегодняшняя встреча является неформальной, никаких практических решений по миссии принято не будет. «Возможно политическое соглашение, которое, я надеюсь, мы должны получить сегодня. Позднее появятся детали. Существует процедура, в ходе которой определяются цели, ресурсы», — пояснил он. Ранее Боррель говорил, что тренировочную миссию украинских военных не будут размещать на территории Украины.

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Боррель добавил, что еще одной темой станут оборонные закупки самих стран ЕС, поскольку свои оборонные запасы они истощили.

«Мы будем обсуждать, как можно сделать толчок в европейской оборонной промышленности, как побудить европейские страны делать больше оборонных закупок, поскольку мы истощили наши запасы, мы предоставили так много возможностей Украине, что теперь нуждаемся в восполнении наших собственных запасов», — добавил он.

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Участники конференции в Дании пообещали выделить Украине около €1,5 млрд
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Мортен Бедсков

В последний раз ЕС согласовал транш помощи Украине в размере €500 млн в середине июля. Общая стоимость помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF) достигла €2,5 млрд. В августе Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики (Германия) писала, что в июле шесть крупнейших европейских стран впервые не дали Украине никаких новых двусторонних военных обещаний.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
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