Боррель: запрет на выдачу шенгенских виз для всех россиян будет лишен поддержки в ЕС

Боррель усомнился в решении ЕС по полному запрету на выдачу виз россиянам

Фото: Julien Warnand / EPA / ТАСС

Министры иностранных дел ЕС на предстоящей встрече в Чехии вряд ли единодушно поддержат запрет на выдачу виз всем россиянам, заявил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, передает Reuters.

«Я не думаю, что прекращение отношений с российским гражданским населением поможет, и я не думаю, что эта идея [запрет на выдачу виз россиянам] будет иметь необходимое единодушие [на министерской встрече в Чехии]», — заявил он.

В то же время, по его словам, в ЕС необходимо пересмотреть способ получения визы для некоторых граждан России, в особенности российских олигархов. «Мы должны быть более избирательными», — подчеркнул Боррель.

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