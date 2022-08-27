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Франция и Германия выступят за продолжение выдачи виз стран ЕС россиянам

Страны считают, что разрешение на въезд стоит давать людям, «не аффилированным с государством», в том числе студентам и ученым
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Франция и Германия намерены выступить за то, чтобы продолжить выдавать визы стран ЕС россиянам, об этом они заявят во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Праге, которая пройдет на следующей неделе, пишет Bloomberg, ссылаясь на документ, который подготовили страны ко встрече.

В нем Париж и Берлин выражают уверенность в том, что ЕС должен продолжить выдавать визы россиянам, «не аффилированным с правительством», в частности студентам, людям искусства, ученым и специалистам.

«Понимая обеспокоенность некоторых стран-членов [ЕС] в этом отношении, мы не должны недооценивать преобразующую силу опыта жизни в демократических государствах, особенно в отношении будущих поколений», — говорится в документе.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Во время встречи в Праге также планируется обсуждение компромиссного варианта по визам для граждан России, который ранее предложила Чехия: приостановить действие упрощенного визового режима с Россией и Белоруссией. Это значит, что граждане этих стран должны будут собирать большее количество документов для подачи на визу, их будут рассматривать дольше, а визовый сбор вырастет с €35 до €80.

Этот вариант должен стать альтернативой полному прекращению выдачи европейских виз россиянам, который ранее предлагала Чехия. Однако пока в Евросоюзе нет единства по этому вопросу. Против таких радикальных мер выступали несколько членов союза, в том числе Германия и Австрия. Канцлер Олаф Шольц призывал помнить о россиянах, которые не согласны с политикой Москвы и покидают из-за этого страну. В случае введения запрета на въезд в Евросоюз они могут оказаться в уязвимом положении, подчеркивал он.

При этом в Брюсселе поясняли, что принять решение на уровне всего объединения нельзя, поскольку в Визовом кодексе ЕС отсутствует возможность прекращения выдачи краткосрочных виз. «Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов», — уточняла представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

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