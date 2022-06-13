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Борисов заявил о «запоздалом» внедрении беспилотников в российскую армию

Курирующий оборонную промышленность вице-премьер обещал нарастить серийное производство дронов. В мае Минобороны Турции презентовало новый беспилотник класса HALE «Байрактар Акинчи», у российских ВС тяжелых беспилотников пока нет

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Российские вооруженные силы «с опозданием занялись» внедрением беспилотных средств». Об этом в интервью РБК заявил курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов, отвечая на вопрос, какие выводы сделаны спустя почти четыре месяца с начала специальной военной операции России на Украине.

«Думаю, что мы с опозданием занялись серьезным внедрением беспилотных средств. Это объективно. Хотя сирийский конфликт подтолкнул нас к этому», — заявил Борисов. Он добавил, что Россия динамично развивается в этом направлении. «Имеем практически все типажи беспилотных средств: разведывательные, ударные, тактические, оперативные и оперативно-тактические», — сказал вице-премьер.

Борисов отметил, что ОПК будет наращивать серийное производство беспилотников, но «все не делается в одночасье». При этом по своим параметрам российские БПЛА не уступают турецким и, в частности, «широко разрекламированным «Байрактарам», которые закупила украинская армия, подчеркнул вице-премьер.

В мае Минобороны Турции обнародовало видео с результатами испытаний более мощного по сравнению с «Байрактаром» дрона — «Байрактар Акинчи» (Bayraktar Akinci, с турецкого — «Знаменосный рейдер»). Беспилотники Akinci пролетели через три страны: поднялись в Турции, пролетев над Грузией, приземлились в Азербайджане. Две тысячи километров они преодолели за пять часов.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Аппарат массой 5,5 т может нести до 1350 кг управляемых ракет и корректируемых бомб. Akinci способен находиться в воздухе до суток, высота его полета — 12 километров, а максимальная скорость — 360 км/ч. Беспилотник оснащен украинскими двигателями компании «Ивченко-Прогресс». Сообщалось, что Украина получит этот беспилотник до конца этого года.

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Боевая эффективность беспилотника «Байрактар Акинчи» определяется скорее не техническими параметрами самого беспилотного средства, а той полезной нагрузкой, которую он способен нести, отметил Борисов. Речь о противокорабельной ракете на дальность 300 км, подобные авиационные средства поражения у России есть, уточнил вице-премьер. «Их нужно поженить с беспилотными средствами. По своей грузоподъемности, по своим возможностям современные беспилотные средства «Иноходец», «Альтиус» позволяют брать такую полезную нагрузку и работать», — пояснил Борисов, отметив, что эти беспилотники «находятся на финальной стадии, выводятся на серийное производство». «С небольшим отставанием мы, конечно, эту брешь закроем», — заключил вице-премьер.

Как отмечал полковник запаса, редактор отдела силовых структур «Московского комсомольца» Сергей Вальченко, на вооружении российской армии пока нет таких тяжелых дронов массой несколько тонн. «Они пока только разрабатываются и в армии появятся не скоро», — писал Вальченко.

Ожидается, что единственный разрабатываемый уже более десяти лет российский беспилотник класса HALE массой до 6 тонн, который носит название, «Альтиус-У» (прежнее название «Альтаир») будет способен находиться в воздухе до 48 часов на высоте до 12 километров. Изначально он разрабатывался под немецкие дизельные двигатели RED A03/V12, но затем моторы попали под санкции. На замену КБ им. Климова создал двигатель ВК-800В. Контракт на поставку военным первой партии разведывательно-ударных БПЛА данного типа был заключен в 2021 году. Когда они реально поступят в войска, неизвестно.

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Теги
Инна Сидоркова Инна Сидоркова, Илья Доронов
специальная операция Украина беспилотники Юрий Борисов
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