США пригрозили Ирану санкциями за поставку беспилотников России

США будут «активно вводить» санкции как против России, так и против Ирана за торговлю оружием, заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель во время брифинга, передает Reuters.

По его словам, передача беспилотников между двумя странами была «потенциально запрещена многими властями». «Мы по-прежнему невероятно обеспокоены использованием и распространением Ираном беспилотных летательных аппаратов. Они использовались для нападения на силы США, на наших партнеров в регионе и международные судоходные компании», — сказал Патель.

Зампредставителя Госдепа также заявил, что, по его информации, российские военные проходили обучение по работе с беспилотникам в Иране «в течение последних нескольких недель».

О планах Ирана предоставить России несколько сотен беспилотников сообщал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан еще в середине июля. По данным Вашингтона, Москва попросила у Тегерана беспилотники, способные нести оружие, чтобы использовать их в военной операции на Украине. Кроме того, Салливан рассказывал, что Иран готовится не только предоставить, но и обучить российские войска использовать свои беспилотники уже в июле.

В ответ на это помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин во время рабочего визита в Тегеран 19 июля не обсуждал с верховным лидером Ирана Али Хаменеи поставки беспилотников. По словам, Ушакова, главы обоих государств обсуждали «концептуальные вопросы» — ситуацию в мире и двусторонние отношения.