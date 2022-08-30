Politico сообщило о планах Байдена продать Тайваню оружие на $1 млрд

Администрация президента США Джо Байдена планирует попросить конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на сумму $1 млрд, сообщает Politico со ссылкой на три источника. Предполагаемый пакет еще находится на стадии рассмотрения, в него могут войти 60 противокорабельных ракет AGM-84L Harpoon Block II на $355 млн и 100 тактических ракет класса «воздух-воздух» AIM-9X Block II Sidewinder на $85,6 млн. Последними будут оснащать истребители F-16.

Также, со слов источников, пакет будет включать продление контракта на разработку разведывательного радара на $655,4 млн.

Собеседники издания полагают, что после того как инициативу рассмотрят в профильных комитетах Палаты представителей и сената, законодатели, скорее всего, одобрят продажу. Однако с учетом продолжающихся каникул в конгрессе процесс может затянуться, считают они.

В обоих комитетах конгресса не ответили на запрос издания, в Госдепартаменте отказались от комментариев.

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