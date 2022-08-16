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Президент Тайваня назвала мир условием «незаменимых» поставок с острова

Мир и стабильность в Тайваньском проливе имеют решающее значение для бесперебойных поставок высокотехнологичной продукции с острова на мировой рынок, заявила президент островного государства Цай Инвэнь в интервью журналу Libre Либерально-Демократической партии Японии. Полный текст интервью опубликовала пресс-служба политика.

Глава государства напомнила, что Тайвань является крупным производителем высокотехнологичной продукции и поставщиком полупроводников.

«Тайваньский пролив — это основной маршрут, соединяющий Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря, поэтому мир и стабильность в Тайваньском проливе связаны со стабильностью глобальной цепочки поставок высокотехнологичной продукции», — подчеркнула она.

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Ситуация вокруг Тайваня обострилась на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Это был первый за 25 лет визит спикера палаты на Тайвань.

Китай расценил визит как нарушение суверенитета страны: власти считают Тайвань своей провинцией. Спикер не объявляла о поездке туда официально и проигнорировала предупреждения со стороны КНР. В ответ Китай начал учения близ Тайваня. Тайбэй назвал их «очередной провокацией» и попыткой Пекина изменить статус-кво в регионе.

Американские власти на фоне обострения подчеркнули, что визит Пелоси согласуется с политикой Вашингтона в отношении Тайваня. «Никаких причин для конфликта» они не увидели.

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Уже после визита, 10 августа, Пекин обнародовал «Белую книгу» (в этом документе изложена национальная оборонная стратегия Китая), где допустил силовое присоединение Тайваня при отсутствии продвижения мирных усилий, направленных на воссоединение. В частности, Пекин может прибегнуть к этому способу после вмешательства внешних сил и тех, кто поддерживает независимость острова, говорилось в документе.

Теги
Тайвань высокие технологии Цай Инвэнь
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