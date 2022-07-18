Китай потребовал от США отказаться от военной помощи Тайваню на $108 млн

Пекин потребовал от Вашингтона отказаться от сделки с Тайванем по вооружениям. В Госдепартаменте о ее одобрении сообщили несколько дней назад. В Минобороны Тайваня говорили, что сделка начнет действовать в течение месяца

Флаг Тайваня изображен на острове Шихю перед Сямынем, прибрежным городом Китая (Фото: Ann Wang / Reuters)

США должны немедленно отменить сделку, которая предусматривает военную помощь Тайваню в размере $108 млн, заявил представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй.

«Китай требует, чтобы США немедленно отозвали этот план продажи оружия Тайваню, прекратили все подобные поставки вооружений и разорвали военные связи между ними и Тайванем», — говорится в заявлении.

Так в КНР отреагировали на сообщения, что Госдепартамент США в ответ на просьбу Тайваня одобрил предоставление тому услуг и продажу оборудования и запчастей для ремонта военной техники на общую сумму $108 млн. Как отметили в агентстве по сотрудничеству в области безопасности американского Минобороны, возможная продажа «служит национальным и экономическим интересам США», а также может «повысить безопасность получателя» и «будет способствовать политической стабильности, военному балансу, экономике и прогрессу в регионе», передает Reuters.

При этом в Госдепартаменте не уточнили, подписан ли контракт или завершены ли переговоры. В свою очередь, в Минобороны Тайваня заявили, что сделка должна вступить в силу в течение месяца.

Китай неоднократно обвинял США во вмешательстве во внутренние дела страны. В частности, в начале июля Пекин провел военные учения в районе Тайваня в ответ на поддержку «сепаратистских сил» со стороны Вашингтона. Масштабные учения проходили также в апреле, тогда поводом стал визит на Тайвань шести американских конгрессменов.

В США, в свою очередь, подчеркивали, что не поддерживают независимость Тайваня. Решение по этому вопросу зависит от самого острова, заявил президент Джо Байден.

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