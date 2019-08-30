Офис Зеленского опроверг завершение обмена заключенными с Россией

Ранее о том, что обмен заключенными состоялся и удерживаемые Москвой и Киевом граждане летят на родину, сообщили в Раде. Этот пост распространил в соцсети и генпрокурор страны

В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключенными с Россией. Об этом сообщается в Facebook офиса.

«Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не в первый раз мы видим информационных хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные «источники», — говорится в сообщении.

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