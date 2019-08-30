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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽266,99 (+21,58%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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СБУ заявила о продолжении переговоров по обмену заключенными с Россией
Спецслужба не подтвердила сообщение сотрудницы Рады Анны Исламовой, которая написала в Facebook о начале обмена заключенными. Переговоры продолжаются, надо «держать кулаки», отметили в СБУ
Фото: Алексей Филиппов / РИА новости

Процесс переговоров по обмену заключенными между Россией и Украиной еще продолжается, соглашения по этому вопросу еще нет. Об этом написала в своем Facebook пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

«Сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго. Не распространяйте непроверенную информацию. Держим кулаки», — сообщила она.

Источник «Интерфакса» в Москве подтвердил, что обмен удерживаемыми лицами пока еще не начался, потребуется еще какое-то время для оформления документов.

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина
Теги: СБУ, обмен заключенными
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