Россия и Украина подготовились к выдаче Киеву моряков и заключенных

Власти России и Украины завершают согласование обмена своими гражданами, находящимися в СИЗО и местах заключения, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, еще до конца лета домой вернутся моряки с задержанных украинских кораблей

Переговоры об обмене гражданами России и Украины, удерживаемыми на территории каждой из этих стран, вышли на финальную стадию, сообщает «Коммерсантъ». Близкий к переговорам источник издания заявил, что обмен состоится еще до конца августа, информацию о запуске процесса обмена подтвердил и украинский дипломат.

По словам собеседника газеты, Украине точно будут переданы моряки с задержанных 25 ноября в Черном море бронекатеров «Бердянск» и «Никополь» и буксира «Яны Капу». По версии ФСБ, корабли вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения российской стороны. В итоге российские пограничники были вынуждены с применением огня задержать корабли. При этом он не исключил и возможности передачи Киеву других лиц, в том числе и тех, кто уже находится в местах лишения свободы.

Источник РБК, знакомый с ходом переговоров об обмене подтвердил, что решение о передаче моряков было принято еще «давно» и, что скорее всего она произойдет в августе. Он также сообщил, что возможна передача моряков под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Тогда же, по словам собеседника РБК, были достигнуты договоренности о том, чтобы разблокировать вопрос об обмене других удерживаемых лиц. Франция активно лоббирует эту тему, добавил он.

На вопрос о том, кто может быть передан России в обмен на выданных ей граждан Украины, источник «Коммерсанта» отвечать отказался, объяснив это желанием «не навредить». По данным газеты, в Россию может быть выдан. в частности, бывший главный редактор «РИА Новости—Украина» Кирилл Вышинский, арестованный в Киеве по обвинению в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Москва считает журналиста политзаключенным. Ему грозит до 15 лет тюрьмы, свою вину он не признает.