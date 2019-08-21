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Конфликт в Азовском море ,  
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Россия и Украина подготовились к выдаче Киеву моряков и заключенных
Власти России и Украины завершают согласование обмена своими гражданами, находящимися в СИЗО и местах заключения, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, еще до конца лета домой вернутся моряки с задержанных украинских кораблей

Переговоры об обмене гражданами России и Украины, удерживаемыми на территории каждой из этих стран, вышли на финальную стадию, сообщает «Коммерсантъ». Близкий к переговорам источник издания заявил, что обмен состоится еще до конца августа, информацию о запуске процесса обмена подтвердил и украинский дипломат.

По словам собеседника газеты, Украине точно будут переданы моряки с задержанных 25 ноября в Черном море бронекатеров «Бердянск» и «Никополь» и буксира «Яны Капу». По версии ФСБ, корабли вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения российской стороны. В итоге российские пограничники были вынуждены с применением огня задержать корабли. При этом он не исключил и возможности передачи Киеву других лиц, в том числе и тех, кто уже находится в местах лишения свободы.

Источник РБК, знакомый с ходом переговоров об обмене подтвердил, что решение о передаче моряков было принято еще «давно» и, что скорее всего она произойдет в августе. Он также сообщил, что возможна передача моряков под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Тогда же, по словам собеседника РБК, были достигнуты договоренности о том, чтобы разблокировать вопрос об обмене других удерживаемых лиц. Франция активно лоббирует эту тему, добавил он.

На вопрос о том, кто может быть передан России в обмен на выданных ей граждан Украины, источник «Коммерсанта» отвечать отказался, объяснив это желанием «не навредить». По данным газеты, в Россию может быть выдан. в частности, бывший главный редактор «РИА Новости—Украина» Кирилл Вышинский, арестованный в Киеве по обвинению в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Москва считает журналиста политзаключенным. Ему грозит до 15 лет тюрьмы, свою вину он не признает.

В свою очередь агентство «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщило, что Киеву могут быть переданы пятеро ее граждан, осужденных в России за совершение различных преступлений и в настоящее время доставленных в «Лефортово». По словам собеседника агентства, речь может идти о передаче украинских граждан на родину для дальнейшего отбывания наказания.

Накануне, 20 августа, правозащитный центр «Мемориал» сообщил, что московском СИЗО «Лефортово» приняли передачи для украинцев Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. «Таким образом, вероятно, все они сейчас находятся в следственном изоляторе ФСБ России», — заявили в «Мемориале».

В МИД России отказались комментировать информацию о возможной выдаче украинских заключенных. Украинский омбудсмен Людмила Денисова также отказалась обсуждать этот вопрос.

Клыха и Карпюка задержали в марте 2014 года, а в мае 2016-го приговорили к 20 годам и 22,5 годам лишения свободы соответственно по обвинению в участии в боевых действиях на стороне сепаратистов и убийстве российских солдат во время Первой и Второй чеченских войн. Кольченко в августе 2015 года приговорили к 10 годам лишения свободы по одному делу с режиссером Олегом Сенцовым, обвинив в создании экстремистского сообщества и подготовке терактов в Крыму. Гриба в марте 2019 года приговорили к 6 годам лишения свободы по обвинению в содействии терроризму. Балуха задержали в 2016 году, а в 2018-м приговорили к 5 годам лишения свободы по совокупности двух уголовных дел — о хранении боеприпасов и о дезорганизации работы изолятора временного содержания.

Авторы: Евгений Калюков, Александр Атасунцев, Елизавета Антонова
Теги: Украина, обмен заключенными
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