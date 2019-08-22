Кремль подтвердил контакты с Украиной насчет обмена пленными

Российский и французский президенты Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе переговоров обсудили обмен пленными между Россией и Украиной, сообщил Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Обмен находится в стадии подготовки, заявил пресс-секретарь российского лидера.

«Какие-то персоналии не обсуждались. Очень подробно состоялся обмен мнениями по проблемам урегулирования на юго-востоке Украины, подробно обсуждались российско-украинские отношения, упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами», — сказал Песков. На вопрос, готовится ли обмен пленными, пресс-секретарь сообщил, что «контакты на этот счет осуществляются».

20 августа, на следующий день после встречи Путина и Макрона, появились сведения о переводе пяти осужденных в России граждан Украины в столичное СИЗО «Лефортово»; это подтверждалось тем, что у родственников приняли передачи для этих лиц. О готовящейся передаче Украине задержанных и осужденных граждан этой страны, в частности 24 моряков, также сообщил со ссылкой на свои источники «Коммерсантъ». 21 августа в «Лефортово» были приняты передачи еще для трех граждан Украины.

Как сообщил ранее источник РБК, знакомый с процессом переговоров, предварительное решение об обмене удерживаемых лиц было принято на встрече российского и французского лидеров во Франции. Тогда же, по его словам, были достигнуты договоренности о том, чтобы разблокировать процесс обмена пленными.