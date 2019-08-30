Генпрокурор Украины разместил в Facebook сообщение об обмене заключенными

По словам сотрудницы Верховной рады, сообщение которой опубликовал Рябошапка, на Украину возвращаются, в том числе, задержанные в Керченском проливе моряки и украинский режиссер Олег Сенцов

Олег Сенцов (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка поделился в Facebook записью сотрудницы Верховной рады Анны Исламовой об обмене заключенными.

«Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой», — написала она.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале, что самолет с освобожденными украинцами должен приземлиться в Киеве в 5:00.

«У нас данных о таком рейсе нет. Звонила начальству, не подтверждают эту информацию», — отметила сотрудница информационной стойки аэропорта Жуляны в разговоре с РБК.

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой вернуть задержанных в Керченском проливе украинских моряков. В середине июля состоялся первый телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого лидеры, в том числе, обсудили работу по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.