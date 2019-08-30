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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Генпрокурор Украины разместил в Facebook сообщение об обмене заключенными
По словам сотрудницы Верховной рады, сообщение которой опубликовал Рябошапка, на Украину возвращаются, в том числе, задержанные в Керченском проливе моряки и украинский режиссер Олег Сенцов
Олег Сенцов (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка поделился в Facebook записью сотрудницы Верховной рады Анны Исламовой об обмене заключенными.

«Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой», — написала она.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале, что самолет с освобожденными украинцами должен приземлиться в Киеве в 5:00.

«У нас данных о таком рейсе нет. Звонила начальству, не подтверждают эту информацию», — отметила сотрудница информационной стойки аэропорта Жуляны в разговоре с РБК.

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой вернуть задержанных в Керченском проливе украинских моряков. В середине июля состоялся первый телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого лидеры, в том числе, обсудили работу по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.

Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

На прошлой неделе «Коммерсантъ» сообщил, что переговоры об обмене гражданами, удерживаемыми на территории России и Украины, вышли на финальную стадию. Эту информацию подтверждали источники РБК. Источник, знакомый с процессом переговоров Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона сообщал, что на их встрече 19 августа была достигнута предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил контакты с Украиной по поводу обмена пленными. Он указывал, что процесс находится в стадии подготовки.

Собеседники РБК указывали, что Москва и Киев обсуждали формулу обмена «33 на 33» без учета главреда украинского портала «РИА Новости» Кирилла Вышинского. 28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи, ему изменили меру пресечения на личное обязательство.


 

Авторы: Юлия Выродова, Елизавета Антонова
Теги: Украина, обмен пленными
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