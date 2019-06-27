Зеленский потребовал от Путина вернуть украинских моряков

Обращаясь к президенту России, Владимир Зеленский перешел с украинского на русский язык

Украинские моряки, задержанные в Керченском проливе (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Выступая на пресс-конференции в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть на Украину арестованных украинских моряков, передает УНИАН.

«Я бы хотел обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. У нас у всех есть дети. Верните детей родителям», — сказал он. Последние два предложения он произнес на русском языке.

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