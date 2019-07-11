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Курс доллара на 12 июля USD ЦБ: 62,99 (-0,8)

Курс евро на 12 июля EUR ЦБ: 71,01 (-0,56)

Пустые сети: маркетплейсы переживают бум продаж бьюти-товаров

Летевший из Санкт-Петербурга в Грецию самолет столкнулся с птицей

Как увидеть Будапешт и получить кэшбек на расходы

В Орле осудили экс-участковую за отказ женщине в помощи перед убийством

Путин впервые поговорил с Зеленским

СК опубликовал видео с места пожара на территории ТЭЦ в Мытищах

Путин сменил губернатора Севастополя

В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью

Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10%

На 7,3 млн адресов хранится как минимум 1 Bitcoin

Серена Уильямс второй раз подряд вышла в финал Уимблдона

В крови обвиняемого в угоне самолета жителя Югры не нашли наркотиков

Абызов заявил о блокировке работы 20 компаний из-за ареста активов

В Чернобыле задержали сталкеров из Британии и России