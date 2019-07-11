Политика , 18:58
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Путин впервые поговорил с Зеленским
Владимир Путин
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева.
По словам Пескова, президенты обсудили ситуацию в Донбассе, а также работу «по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц», передает ТАСС.
Также Путин и Зеленский затронули тему контактов в нормандском формате.
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