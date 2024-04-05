США подготовят новое предложение по обмену Уилана и Гершковича

США предложат России новые условия обмена журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в России за шпионаж, и Пола Уилана, приговоренного за шпионаж в пользу США на 16 лет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спецпосланника президента США по делам заложников Роджера Карстенса на встрече вашингтонской Группы военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является агентство.

«Мы находимся в процессе попыток составить то, что может выглядеть как наше следующее предложение», — заявил агентству Карстенс.

По словам Картстенса, Вашингтон пытается найти решение по обмену, которое устроит Москву «до такой степени, что они будут готовы вернуть нам Пола Уилана и Эвана Гершковича».

Американца Пола Уилана задержали в Москве зимой 2018 года. По версии следствия, он работал на американские спецслужбы, собирал в России секретные данные и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. В июне 2020 года Уилана приговорили к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Вину американец не признал.

Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан ФСБ в марте 2023 года по подозрению в шпионаже. Журналист несколько лет в России и писал о ситуации в Москве. По данным ФСБ, репортер по заданию американских спецслужб собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Гершковичу грозит до 20 лет тюрьмы, вину он не признает.

Вашингтон заявлял о невиновности Уилана и Гершковича и требовал их отпустить. США и Россия ведут переговоры о возможности обмена американцев. В частности, осенью 2023 года телеканал CNN рассказал о «серьезном предложении» Вашингтона по обмену.

Позднее, в декабре 2023 года, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается возвращать Уилана и Гершковича домой. Однако, отметил Путин, договоренности об этом с Вашингтоном «должны быть взаимоприемлемыми и устраивать обе стороны». Диалог об обмене продолжается, подчеркнул президент России.