Министр обороны Италии допустил «политическое решение» по Украине

Из-за трудностей, с которыми столкнулись украинские военные при контрнаступлении, завершить конфликт на поле боя не представляется возможным, но может быть принято некое «политическое решение», считает глава Минобороны Италии

Гуидо Крозетто (Фото: Roberto Monaldo / LaPresse / Global Look Press)

Исход украинского кризиса может быть определен «политическим решением», а не ситуацией на поле боя, где у Киева возникли объективные сложности. Об этом в интервью газете Corriere della Sera заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

По его словам, пока никто не может с уверенностью предсказать, когда завершится противостояние между двумя странами. Российские укрепления, как полагает министр, серьезно осложняют попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) добиться успехов на поле боя.

«Следовательно, это может быть политический выбор, определяющий окончание конфликта. <...> Это может служить, как ни парадоксально, аспектом, который ускоряет мирный процесс», — заявил Крозетто.

Также министр отметил, что предстоящие президентские выборы в США могут серьезно изменить позицию Вашингтона по поддержке Украины.

Украинское контрнаступление по всей линии фронта продолжается с начала июня. Российский президент Владимир Путин говорил, что ВСУ не добились значимых результатов ни на одном из участков, а украинские потери он называл «катастрофическими».

Власти Украины, говоря о ходе контрнаступления, признавали, что оно идет медленнее, чем хотелось бы, и добиться быстрых результатов «практически невозможно». По словам главы Минобороны страны Алексея Резникова, ситуация связана с движением ВСУ по заминированным территориям и западные партнеры это понимают. «Это не шоу, которое смотрит весь мир и на которое делают ставки, или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается кровью», — отмечал главком ВСУ Валерий Залужный.

27 июля Путин заявил об активизации боев на Украине. Тогда же The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что армия Украины приступила к основной фазе контрнаступления. По их словам, ВСУ начали задействовать тысячи военнослужащих, пребывавших в резерве, а Киев оценил продолжительность новой фазы наступления в три недели, если добьется успеха.

Украина настаивает, что мирные переговоры с Москвой могут начаться только после вывода российских войск и возвращения контроля над утраченными территориями. Россия исключает такую возможность, заявляя, что переговоры должны учитывать территориальные реалии и озабоченности Москвы. Путин, говоря о мирных инициативах африканских стран, отмечал, что Россия не может прекратить огонь в условиях наступления украинских войск на ее позиции.