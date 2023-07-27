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Путин заявил об активизации боев на Украине

Путин: на Украине активизировались бои, основные действия — на запорожском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине
Бои активизировались в Запорожской области, украинская армия понесла тяжелые потери, «без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная», рассказал Путин. По его данным, потери ВСУ более чем в десять раз превышают российские
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

На Украине «существенным образом» активизировались боевые действия, основные события происходят на запорожском направлении, заявил президент Владимир Путин телеведущему Павлу Зарубину, который опубликовал отрывок из эфира.

Путин рассказал, что 26 июля бои шли в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа. По его словам, военнослужащие продемонстрировали «лучшие примеры массового героизма».

«Противник применил большое количество бронетехники, где-то 50 единиц. Из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены», — сказал президент.

Военным, отличившимся при уничтожении украинской бронетехники, вручат награды, а их подразделениям присвоят почетные наименования. Ни на одном участке фронта ВСУ успехов не имели, продолжил он, за последние сутки ВСУ потеряли более 200 человек.

«К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная — в разы, более чем в десять раз у нас [потери] меньше, чем у противника», — отметил Путин.

Армия Украины приступила к основной фазе наступления, рассказали накануне опрошенные The New York Times сотрудники Пентагона. По их информации, ВСУ начали задействовать тысячи военнослужащих, пребывавших в резерве, а Киев оценил продолжительность новой фазы наступления в три недели, если добьется успеха. Но другие источники издания не исключили, что Киев таким образом может готовиться к главному удару или просто усиливать сражающиеся подразделения.

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«На данный момент контрнаступление находится на сравнительно ранней стадии. Оно тяжелое», — считают в Госдепартаменте США. Вашингтон полагает, что наступление продлится несколько месяцев.

Киев признавал, что процесс движется медленнее, чем хотелось бы, но украинские власти связывают это с попытками сберечь солдат. «Некоторые люди воспринимают это как голливудский фильм и ждут результатов прямо сейчас. Это не так. На карту поставлены жизни людей», — отмечал украинский президент Владимир Зеленский. В середине июля он пообещал, что наступление вот-вот ускорится.

Путин ранее выражал уверенность, что наступление Украины уже провалилось. По его мнению, соседнему государству не помогают «ни колоссальные ресурсы, которые были вкачаны в киевский режим», ни поставки западного оружия, «ни направление тысяч иностранных наемников и советников».

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Владимир Путин

политик, президент России

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