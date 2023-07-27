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NYT сообщила о задействовании резервов ВСУ при контрнаступлении

NYT: ВСУ перешли к ключевой фазе контрнаступления и начали задействовать резервы
Сюжет
Военная операция на Украине
Страны Запада обучили около 63 тыс. украинских военных и предоставили ВСУ сотни единиц тяжелой техники. Большая часть сил и вооружения находилась в резерве. ВСУ не добиваются успехов, а западная техника горит, говорил Путин
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

Украина приступила к основной фазе контрнаступления и начала задействовать тысячи военнослужащих, до сих пор пребывавших в резерве; многие из них прошли обучение на Западе, сообщает The New York Times со ссылкой на двух сотрудников Пентагона.

Другие американские чиновники не исключают, что действия ВСУ могут быть подготовкой к главному удару либо просто усилением подразделений, участвующих в боях.

Представители Белого дома и Пентагона сообщили NYT, что «с большим интересом» наблюдают за возросшей активностью ВСУ; Киев уведомил Вашингтон, что новая фаза контрнаступления в случае успеха продлится до трех недель.

NYT напоминает, что накануне, 26 июля, российские власти сообщали об активизации ВСУ в Запорожской области. Российское Минобороны заявило, что украинские войска пытались наступать в направлении населенного пункта Работино в Токмакском районе. О попытках прорвать российскую оборону говорил врио губернатора региона Евгений Балицкий, назвав напряженной обстановку в этом районе. Член главного совета администрации области Владимир Рогов со своей стороны заявил, что украинская сторона «бросила максимальные силы» на прорыв фронта. Несмотря на это, по данным военного ведомства, атака была отражена, а российские войска продвинулись на краснолиманском направлении.

По информации американского Минобороны, Соединенные Штаты и другие западные союзники Киева обучили около 63 тыс. украинских военнослужащих, поставили украинской стороне около 150 современных боевых танков и «гораздо больше» устаревших, сотни боевых машин пехоты и тысячи единиц бронетехники других видов. Большая часть сил и вооружения находилась в резерве, но, по словам американских чиновников, ВСУ начали их использовать.

В конце июня глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что у вооруженных сил страны есть резервы, в том числе бригады, которые недавно прошли подготовку в западных странах и оснащены современными танками и бронетехникой НАТО; на тот момент они не принимали участие в контрнаступлении, поскольку «главное событие» еще впереди. Численность войск Резников не уточнил.

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За несколько дней до этого президент России Владимир Путин призвал российских военных учитывать, что «наступательный потенциал противника не исчерпан и ряд стратегических резервов пока не задействован». В то же время Путин несколько раз говорил, что ВСУ не добиваются успеха и несут большие потери.

«Ничего критического в зоне боевых действий не происходит. <...> То же самое — танки иностранного производства, боевые машины пехоты. Только с 4 июня уничтожено 311 единиц, из них значительная часть, я думаю, одна треть как минимум — западного производства, в том числе «Леопарды». <...> А горят они так же, как и все остальные. Даже лучше, чем остальные — советского производства Т-72», — сказал Путин 13 июля.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
контрнаступление ВСУ Военная операция на Украине Запорожская область
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