Дипломаты заявили, что не обсуждают прекращение выдачи виз в ЕС россиянам

Ранее к запрету на выдачу виз россиянам призвали в Финляндии. Еврокомиссия исключала запрет, так как это невозможно по законам ЕС. В представительстве ЕС также заверили РБК, что обсуждение данного вопроса не идет

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Евросоюзе не идет обсуждение вопроса о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам, сообщили РБК в представительстве ЕС в России.

Ранее с призывами прекратить предоставление виз российским гражданам выступили сразу несколько стран ЕС, а некоторые из них приостановили выдачу виз россиянам.

«Нет, в настоящее время такого решения нет и не обсуждается на уровне ЕС», — ответили дипломаты на соответствующий вопрос РБК.

Там также указали, что «в связи с вышеизложенным не намерены отвечать на гипотетические вопросы».

После начала спецоперации на Украине Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией, то есть выдачу краткосрочных виз официальным лицам и предпринимателям по упрощенной процедуре. Кроме этого, некоторые страны ЕС, в том числе Бельгия, Эстония, Латвия, Литва, Чехия и Польша, выступили с призывом прекратить выдачу виз российским гражданам.

25 июля основные парламентские партии Финляндии (Социал-демократическая партия, Коалиционная партия, «Истинные финны» и «Финляндский центр») также выступили за отказ от выдачи туристических виз россиянам. Представитель Коалиционной партии, член парламентского комитета по иностранным делам Элина Валтонен назвала абсурдом возможность для граждан России ездить на Запад «как ни в чем не бывало». Член Партии зеленых Саара Хюрккё заявила, что лучшим вариантом было бы решение на уровне ЕС: оно «имело бы наибольшее влияние».

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МИД России предупредил Хельсинки об ответных мерах в случае отказа от выдачи шенгенских туристических виз россиянам. «Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях», — заявила представитель ведомства Мария Захарова. Она предупредила о росте напряженности в Европе в случае такого шага со стороны финских властей и задалась вопросом, является ли эта инициатива «вступительным взносом в НАТО».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на подобные меры «эмоционального характера» со стороны государств ЕС.

В то же время Еврокомиссия исключила полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. По данным ЕК, санкции Брюсселя направлены «в первую очередь и главным образом» против российского правительства и экономических элит страны, а не против рядовых россиян. Там также напомнили, что нормы ЕС не позволяют полностью прекратить выдачу виз гражданам той или иной страны.