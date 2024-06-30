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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал два компонента «настоящей победы» для Украины

Зеленский назвал вступление в НАТО частью победы для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский считает, что «настоящая победа» для Украины — это сохранение своих территорий в границах 1991 года и вступление в НАТО и ЕС для безопасности. Это прямо противоречит условиям, которые предложил Путин
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Первая часть «настоящей победы» Украины, как считает ее президент Владимир Зеленский, заключается в том, чтобы «не допустить полного уничтожения всего украинского». Об этом он заявил в интервью The Philadelphia Inquierer.

В связи с этим украинский президент указывает, что переговоры о мирном урегулировании конфликта могут быть только на основе предложенной им «формулы мира», которая включает выход на границы 1991 года и полный вывод российских войск. Москва отказывается вести переговоры, основываясь на этих условиях, требуя признать «новые территориальные реалии».

Вторым компонентом «настоящей победы» Зеленский называет безопасность как на сегодняшний день, так и в будущем, и невозможность повторения «агрессии». «Мы должны быть в Европейском союзе для обеспечения экономической безопасности. И мы должны быть в НАТО для обеспечения физической безопасности», — сказал он.

25 июня начались переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. В Евросоюзе допускали, что Киев может присоединиться к блоку к 2030 году. Что касается вступления в НАТО, там неоднократно говорили, что пока на территории Украины ведутся боевые действия, она не может присоединиться к альянсу.

По мнению Зеленского, на Украине и на Западе — разные представления о «победе», хотя западные страны поддерживают Киев. По его словам, Запад хочет лишить Путина возможности взять всю Украину под контроль, и это «уже победа». Но украинцам нужна справедливость, и они не согласятся уступить территории, добавил он.

Зеленский заявил, что если НАТО «не готово защитить» Украину и принять ее в альянс, то в таком случае Киев просит предоставить все необходимое, чтобы Украина могла защитить себя сама, в частности зенитно-ракетные комплексы Patriot, истребители F-16 и возможность применять поставляемое Западом орудие для ударов по российской территории.

Эти требования отчасти удовлетворяются: за последнее время страны НАТО согласились передать Украине еще несколько установок Patriot, истребители F-16 должны появиться уже этим летом, а в конце мая ряд стран одобрил применение поставляемых им вооружений для ударов по России.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

14 июня, накануне конференции по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии на основе предложенной Киевом «формулы мира», Путин представил свою мирную инициативу. Среди условий для прекращения огня и перехода к переговорам он назвал признание на международном уровне республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в составе России, вывод оттуда украинских войск, закрепление безъядерного статуса Украины и отказ страны от вступления в НАТО, а также снятие всех санкций с Москвы. По его словам, это предложение способно остановить конфликт и обеспечить переход к политико-дипломатическому урегулированию.

На Западе и в Киеве раскритиковали эти предложения. Зеленский назвал их ультиматумом, которому нельзя доверять. В Кремле заявили, что Москва ожидала такой реакции. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что предложения бессрочные, но «ситуация на фронте динамично меняется». Позже Путин заявил, что «все будет зависеть от того, как будет меняться ситуация на земле».

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Владимир Зеленский победа НАТО Безопасность Военная операция на Украине
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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