В Кремле сообщили, как Путин оценил реакцию на его предложение по миру

Путин назвал негативную реакцию Киева и Запада на его мирную инициативу предсказуемой, но считает, что на Украине могут ее рассмотреть, сообщил Песков. По его словам, объявленные условия бессрочны, но ситуация на поле боя меняется

Владимир Путин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Российскому президенту Владимиру Путину доложили о негативной реакции на предложенные им условия прекращения огня на Украине со стороны украинских и западных властей, он назвал ее предсказуемой, но считает, что в Киеве рассмотрят инициативу, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Путин среди условий для прекращения огня и перехода к переговорам назвал признание на международном уровне республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в составе России, вывод оттуда украинских войск, закрепление безъядерного статуса Украины и отказа страны от вступления в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение Путина ультиматумом, которому нельзя доверять. На Западе инициативу также раскритиковали. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался считать ее мирным предложением, а шеф Пентагона Ллойд Остин отметил, что Москве не следует диктовать Киеву условия достижения мира.

«Он (Путин. — РБК) сказал, что это достаточно предсказуемо, но все равно даже в киевском режиме найдутся люди, которые задумаются, стоит ли ждать, когда условия для того же киевского режима еще более ухудшаются», — сообщил Песков, отметив, что предложение российского президента — именно мирная инициатива, а не ультиматум или предупреждение.

По мнению пресс-секретаря лидера России, на Западе будут рассматривать инициативу. Песков добавил, что названные Путиным условия для прекращения огня бессрочные, но «ситуация на фронте динамично меняется». «Наступит какой-то момент, когда она опять поменяется таким образом, что для киевского режима это будет означать очередное ухудшение позиций», — добавил он.

Песков отметил, что в данном случае время нужно «для раздумий киевского режима». По его словам, то, что Москва считает Зеленского нелегитимным президентом (срок его полномочий истек 20 мая, но выборы на Украине не проводились из-за военного положения), не помешает переговорам с Киевом, поскольку там есть «легитимные силы».

«В данном случае не столь важно, кто ведет переговоры. Переговоры ведут эксперты, ведут специалисты, и переговоры очень многогранные, очень сложные. Главное, чтобы результаты этих переговоров фиксировались легитимными представителями. Такие представители на Украине есть», — сказал Песков.

Он уточнил, что Путин решил именно сейчас представить условия для переговоров с Украиной в том числе из-за предстоящей конференции в Швейцарии (15–16 июня), где будут обсуждать мирное урегулирование, основываясь на предложенной Киевом «формуле мира». На первой встрече будут обсуждать три пункта — атомная и продовольственная безопасность, а также обмен пленными в формате «всех на всех» и возвращение вывезенных с украинских территорий детей.

В украинскую мирную инициативу входит в том числе возвращение к границам 1991 года и вывод российских войск с территории Украины. Москва отказывается вести переговоры на основе «формулы мира», настаивая на признании «новых территориальных реалий».