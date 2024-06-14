 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

В Кремле сообщили, как Путин оценил реакцию на его предложение по миру

Песков: мирная инициатива Путина бессрочна, но ситуация на фронте меняется
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин назвал негативную реакцию Киева и Запада на его мирную инициативу предсказуемой, но считает, что на Украине могут ее рассмотреть, сообщил Песков. По его словам, объявленные условия бессрочны, но ситуация на поле боя меняется
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Российскому президенту Владимиру Путину доложили о негативной реакции на предложенные им условия прекращения огня на Украине со стороны украинских и западных властей, он назвал ее предсказуемой, но считает, что в Киеве рассмотрят инициативу, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Путин среди условий для прекращения огня и перехода к переговорам назвал признание на международном уровне республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в составе России, вывод оттуда украинских войск, закрепление безъядерного статуса Украины и отказа страны от вступления в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение Путина ультиматумом, которому нельзя доверять. На Западе инициативу также раскритиковали. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался считать ее мирным предложением, а шеф Пентагона Ллойд Остин отметил, что Москве не следует диктовать Киеву условия достижения мира.

Путин предложил Украине условия мира. Главное
Политика
Владимир Путин

«Он (Путин. — РБК) сказал, что это достаточно предсказуемо, но все равно даже в киевском режиме найдутся люди, которые задумаются, стоит ли ждать, когда условия для того же киевского режима еще более ухудшаются», — сообщил Песков, отметив, что предложение российского президента — именно мирная инициатива, а не ультиматум или предупреждение.

По мнению пресс-секретаря лидера России, на Западе будут рассматривать инициативу. Песков добавил, что названные Путиным условия для прекращения огня бессрочные, но «ситуация на фронте динамично меняется». «Наступит какой-то момент, когда она опять поменяется таким образом, что для киевского режима это будет означать очередное ухудшение позиций», — добавил он.

Что означает мирное предложение Владимира Путина
Политика
Владимир Путин

Песков отметил, что в данном случае время нужно «для раздумий киевского режима». По его словам, то, что Москва считает Зеленского нелегитимным президентом (срок его полномочий истек 20 мая, но выборы на Украине не проводились из-за военного положения), не помешает переговорам с Киевом, поскольку там есть «легитимные силы».

«В данном случае не столь важно, кто ведет переговоры. Переговоры ведут эксперты, ведут специалисты, и переговоры очень многогранные, очень сложные. Главное, чтобы результаты этих переговоров фиксировались легитимными представителями. Такие представители на Украине есть», — сказал Песков.

Он уточнил, что Путин решил именно сейчас представить условия для переговоров с Украиной в том числе из-за предстоящей конференции в Швейцарии (15–16 июня), где будут обсуждать мирное урегулирование, основываясь на предложенной Киевом «формуле мира». На первой встрече будут обсуждать три пункта — атомная и продовольственная безопасность, а также обмен пленными в формате «всех на всех» и возвращение вывезенных с украинских территорий детей.

В украинскую мирную инициативу входит в том числе возвращение к границам 1991 года и вывод российских войск с территории Украины. Москва отказывается вести переговоры на основе «формулы мира», настаивая на признании «новых территориальных реалий».

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дмитрий Песков Владимир Путин мирное урегулирование реакция
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Зеленский назвал ультиматумом мирную инициативу Путина
Политика
Кремль ответил на слова Зеленского об «ультиматуме» Путина
Политика
МИД Швейцарии отказался оценить предложения Путина по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 14 июн, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 14 июн, 17:22
Китай призвал стороны конфликта на Украине начать переговоры Политика, 00:06
В Шебекино из-под завалов подъезда достали тело третьего погибшего Политика, 00:05
Дебют самого молодого игрока в истории Евро. Интриги игрового дня Спорт, 00:00
Евро стартовал с разгрома. Чем запомнился первый день турнира Спорт, 14 июн, 23:59
Сборная Германии разгромила Шотландию в первом матче Евро Спорт, 14 июн, 23:58
Гладков сообщил о четырех погибших за день в Белгородской области Политика, 14 июн, 23:36
Reuters узнал, что Германия помешала согласовать санкции против России Политика, 14 июн, 23:29
В Гарварде назвали главный фактор счастья и долгой жизни
Читать
Умер режиссер Игорь Меркулов Общество, 14 июн, 23:13
В Кремле сообщили, как Путин оценил реакцию на его предложение по миру Политика, 14 июн, 22:49
Набережная, лужайка для пикника и сервис: каким может быть жилье в городе РБК и City Bay, 14 июн, 22:42
Кадры с украинским сухогрузом «Вербена» после атаки хуситов Политика, 14 июн, 22:38
В Шебекино из-под завалов обрушенного подъезда достали двух погибших Политика, 14 июн, 22:35
При обстреле херсонских Алешек пострадала женщина Политика, 14 июн, 22:20
Путин оценил работу 58-й армии, которой командовал генерал Попов Политика, 14 июн, 22:15