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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил о связи предложений России по Украине с ситуацией на земле

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Предложения, которые может представить Россия для урегулирования конфликта на Украине, будут зависеть от того, как складывается ситуация на земле, заявил президент Владимир Путин во Вьетнаме.

Он отметил, что ожидал реакции, которая последовала на изученные им 14 июня предложения для прекращения огня и начала переговоров. «Я как раз и ожидал именно такой реакции на первом этапе. Что будет позднее — время покажет. Все будет зависеть от того, как будет меняться ситуация на земле», — сказал Путин на встрече с журналистами.

Полный отвод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ и официальное уведомление от Киева об отказе от вступления в НАТО станут основанием для немедленного прекращения огня и начала мирных переговоров, говорил ранее в июне президент России.

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Владимир Путин Украина мирные переговоры
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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