Зеленский анонсировал скорые поставки дополнительных средств ПВО Украине
Украина в скором времени получит дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил в ежедневном обращении президент страны Владимир Зеленский. Текст приводится на его сайте.
«Уже есть договоренности с партнерами по дополнительным системам ПВО для Украины, и некоторые из этих решений будут реализованы более оперативно, а часть — ближе к осени. Я благодарен каждому лидеру, каждому государству, которые действительно практически нас в этом поддерживают», — сказал он.
Зеленский отметил, что есть прогресс в обеспечении украинской армии и другими вооружениями: например, артиллерии калибра 155 мм, которую будут производить на Украине; «будет также больше возможностей у нашей боевой авиации и РЭБ», добавил глава государства.
Отдельно он поблагодарил французского президента Эмманюэля Макрона за помощь в подготовке военных и обеспечении бригад. «Вместе мы готовим новую системную базу для тренировки подразделений украинской армии», — пояснил президент.
В последние месяцы Зеленский не раз говорил о нехватке у Украины средств ПВО. В мае он заявил, что страна имеет лишь около 25% сил ПВО от необходимого числа для своей защиты. В апреле глава государства говорил, что крупнейшая в Киевской области Трипольская ТЭС была разрушена из-за того, что у Украины закончились боеприпасы для ПВО, «было ноль ракет», прямо указывал Зеленский.
В прошлом месяце агентство Bloomberg сообщало, что США работают над отправкой Украине дополнительной батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot, которые используются в качестве ПВО. По данным его источников, партнеры Украины в Европе также разрабатывают планы отправки дополнительных систем ПВО. В июне Bloomberg сообщил, что очередной Patriot может передать Киеву Берлин. Кроме того, в этом месяце США выделили Украине новый пакет помощи на сумму $225 млн, в него вошли ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK.
Россия осуждает предоставление Западом военной помощи Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что новые поставки Киеву не изменят ситуацию на поле боя, так как динамика «абсолютно понятна», но приведут «к новым жертвам среди украинцев».
Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео
Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных
Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми
Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам
Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика
Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений
Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото
Новые кадры из Луганска после удара ВСУ
Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива
Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает