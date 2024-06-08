Зеленский анонсировал скорые поставки дополнительных средств ПВО Украине

Украина получит от партнеров дополнительные средства ПВО, часть «оперативно», часть — к осени. Также есть планы по новому производству артиллерийских снарядов внутри страны и развитию возможностей авиации и РЭБ, сообщил президент

Владимир Зеленский (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Украина в скором времени получит дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил в ежедневном обращении президент страны Владимир Зеленский. Текст приводится на его сайте.

«Уже есть договоренности с партнерами по дополнительным системам ПВО для Украины, и некоторые из этих решений будут реализованы более оперативно, а часть — ближе к осени. Я благодарен каждому лидеру, каждому государству, которые действительно практически нас в этом поддерживают», — сказал он.

Зеленский отметил, что есть прогресс в обеспечении украинской армии и другими вооружениями: например, артиллерии калибра 155 мм, которую будут производить на Украине; «будет также больше возможностей у нашей боевой авиации и РЭБ», добавил глава государства.

Отдельно он поблагодарил французского президента Эмманюэля Макрона за помощь в подготовке военных и обеспечении бригад. «Вместе мы готовим новую системную базу для тренировки подразделений украинской армии», — пояснил президент.

В последние месяцы Зеленский не раз говорил о нехватке у Украины средств ПВО. В мае он заявил, что страна имеет лишь около 25% сил ПВО от необходимого числа для своей защиты. В апреле глава государства говорил, что крупнейшая в Киевской области Трипольская ТЭС была разрушена из-за того, что у Украины закончились боеприпасы для ПВО, «было ноль ракет», прямо указывал Зеленский.

В прошлом месяце агентство Bloomberg сообщало, что США работают над отправкой Украине дополнительной батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot, которые используются в качестве ПВО. По данным его источников, партнеры Украины в Европе также разрабатывают планы отправки дополнительных систем ПВО. В июне Bloomberg сообщил, что очередной Patriot может передать Киеву Берлин. Кроме того, в этом месяце США выделили Украине новый пакет помощи на сумму $225 млн, в него вошли ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK.

Россия осуждает предоставление Западом военной помощи Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что новые поставки Киеву не изменят ситуацию на поле боя, так как динамика «абсолютно понятна», но приведут «к новым жертвам среди украинцев».