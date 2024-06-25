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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил, что предложения Москвы могут остановить конфликт на Украине

Путин: мирные предложения России реально могут остановить конфликт на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Мирная инициатива Москвы реально может остановить конфликт на Украине и перевести урегулирование к дипломатическому пути, заявил Путин в послании к участникам Примаковских чтений. Зеленский называл это предложение ультиматумом
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Мирные предложения Москвы реально способны остановить конфликт на Украине и перевести его разрешение к дипломатическому пути, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам X Примаковских чтений. Его послание зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию», — процитировал он послание Путина.

«Нами на стол положен вариант, который в случае готовности принять его позволил бы буквально сразу прекратить военные действия. Но Запад нас не слышит и намерен воевать <...> до последнего украинца. <...> Если непредвзято отнестись к нему и подумать, то действительно найдешь в нем рациональное зерно. А главное, это шанс моментально перестать выяснять отношения на поле боя и терять людей. А пока подхлестываемый Западом военный раж не утихает», — добавил уже от себя помощник президента России.

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14 июня, накануне конференции по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии на основе предложенной Киевом «формулы мира», Путин представил свою мирную инициативу. Среди условий для прекращения огня и перехода к переговорам он назвал признание на международном уровне республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в составе России, вывод оттуда украинских войск, закрепление безъядерного статуса Украины и отказ страны от вступления в НАТО, а также снятие всех санкций с Москвы.

На Западе и в Киеве раскритиковали эти предложения. Украинский президент Владимир Зеленский назвал их ультиматумом, которому нельзя доверять. В Кремле заявили, что Москва ожидала такой реакции. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что предложения бессрочные, но «ситуация на фронте динамично меняется». Позже Путин заявил, что «все будет зависеть от того, как будет меняться ситуация на земле».

В итоге на саммите в Швейцарии было принято коммюнике, в которое вошли требования о возвращении под контроль Украины Запорожской АЭС, о полном и безопасном доступе к украинским портам в Черном и Азовском морях и украинской сельхозпродукции, о возвращении украинских детей, а также предупреждение о недопустимости угроз применения ядерного оружия. Итоговый документ изначально подписали 80 стран, однако затем несколько государств отозвали свои подписи. а некоторые, наоборот, присоединились. К 24 июня в числе подписантов — 82 страны. В Берне говорили, что это «живой документ» и к нему могут в любой момент присоединиться другие страны.

Россию на саммит в Швейцарии не пригласили, однако допустили ее участие на следующем «саммите мира». Путин исключил «выход на мирное решение» без участия Москвы.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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