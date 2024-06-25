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Военная операция на Украине ,  
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Лавров заявил об отказе прекращать бои на Украине в случае переговоров

Лавров: Россия в случае переговоров не прекратит военную операцию на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Россия не будет прекращать военную операцию на Украине, когда начнутся переговоры, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами Академии управления при президенте Белоруссии. Трансляция велась на YouTube-канале МИД России.

«Мы сказали, мы будем всегда готовы к мирным переговорам, но на период переговоров мы не будем прекращать специальную военную операцию. Мы уже такой опыт имели, нас обманывали, как это было в апреле 2022 года», — сказал Лавров.

Он напомнил, что недавно от России поступило «очередное предложение» о мирных переговорах. Однако «реалии на земле меняются», и не в пользу Украины, отметил глава российского МИДа.

«Поэтому те, кто имеет какое-то благоразумие, должны проанализировать цепочку ситуаций, когда каждое предложение отвергалось и ситуация для украинского режима становилась все хуже и хуже», — добавил министр.

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14 июня президент России Владимир Путин выступил с мирным предложением, согласно которому Украина должна вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые были присоединены к России в сентябре 2022 года, а в международных договорах должен быть зафиксирован статус этих регионов, Крыма и Севастополя как российских. Среди условий глава государства также предложил Киеву отказаться от вступления в НАТО, а Западу — отменить все санкции против России.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал эти предложения ультиматумом, так как Россия все равно не прекратит наступление. При этом Киев готов начать переговоры с Москвой «уже завтра», если Россия выведет свои войска, пообещал Зеленский.

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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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