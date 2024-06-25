Лавров заявил об отказе прекращать бои на Украине в случае переговоров

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Россия не будет прекращать военную операцию на Украине, когда начнутся переговоры, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами Академии управления при президенте Белоруссии. Трансляция велась на YouTube-канале МИД России.

«Мы сказали, мы будем всегда готовы к мирным переговорам, но на период переговоров мы не будем прекращать специальную военную операцию. Мы уже такой опыт имели, нас обманывали, как это было в апреле 2022 года», — сказал Лавров.

Он напомнил, что недавно от России поступило «очередное предложение» о мирных переговорах. Однако «реалии на земле меняются», и не в пользу Украины, отметил глава российского МИДа.

«Поэтому те, кто имеет какое-то благоразумие, должны проанализировать цепочку ситуаций, когда каждое предложение отвергалось и ситуация для украинского режима становилась все хуже и хуже», — добавил министр.

14 июня президент России Владимир Путин выступил с мирным предложением, согласно которому Украина должна вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые были присоединены к России в сентябре 2022 года, а в международных договорах должен быть зафиксирован статус этих регионов, Крыма и Севастополя как российских. Среди условий глава государства также предложил Киеву отказаться от вступления в НАТО, а Западу — отменить все санкции против России.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал эти предложения ультиматумом, так как Россия все равно не прекратит наступление. При этом Киев готов начать переговоры с Москвой «уже завтра», если Россия выведет свои войска, пообещал Зеленский.