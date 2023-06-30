Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 95,11 (+1,24) Инвестиции, 29 июн, 16:05 Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 87,03 (+1,41) Инвестиции, 29 июн, 16:05
В Брюсселе вслед за Францией вспыхнули уличные беспорядки Общество, 04:29
В ЕС заявили о намерении заработать на активах России по €3 млрд в год Политика, 04:20
Наоми Кэмбпелл в возрасте 53 лет родила второго ребенка Общество, 03:37
В офисе Зеленского назвали условие для его участия в саммите НАТО Политика, 03:05
Спасатели нашли потерявшихся в Карачаево-Черкессии туристов Общество, 03:03
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 02:43
Пентагон заявил, что китайский аэростат не собирал разведданные Политика, 02:40
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
BFMTV сообщил более чем о 250 задержанных из-за беспорядков во Франции Политика, 02:27
В Финляндии выявили комаров-носителей лихорадки Западного Нила Общество, 02:09
Багдад потребовал от Швеции выдать сжегшего Коран иракца Политика, 01:46
Застреливший подростка во Франции полицейский извинился перед его семьей Общество, 01:46
Туристы из Краснодарского края пропали в горах Карачаево-Черкесии Общество, 01:24
Россия распространила в СБ письмо об отсутствии намерений взорвать ЗАЭС Политика, 01:00
Небензя заявил о скором окончании мобилизационного резерва Украины Политика, 00:55
Военная операция на Украине ,  
0 

В офисе Зеленского назвали условие для его участия в саммите НАТО

Замглавы офиса Жовква: Зеленский не поедет на саммит НАТО, если блок «не проявит мужества»
Президент Украины не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если альянс «не проявит мужества» в вопросе членства страны в блоке, заявил замруководителя офиса украинского лидера Игорь Жовква
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если страны альянса «не проявят мужества», заявил заместитель руководителя офиса украинского лидера Игорь Жовква агентству Reuters. Киев рассчитывает получить приглашение начать процесс вступления в блок на саммите в июле.

«Саммит в Вильнюсе стал бы очень хорошим стартом для ответа на заявку [Украины в НАТО]. И под ответом мы подразумеваем приглашение к членству», — сказал Жовква.

Он отметил, что у Зеленского «нет повода и времени ехать, если на саммите в Вильнюсе не будет результата».

Замглавы офиса украинского президента упомянул заявки на членство в НАТО, поданные Швецией и Финляндией в прошлом году. Последняя уже вступила в альянс, напомнил он.

В мае Зеленский заявлял, что Украине хотелось бы услышать на саммите НАТО в Вильнюсе «нечто большее, чем об «открытых дверях». При этом Киев понимает, что страна не сможет вступить в блок, пока на ее территории идут бои, отмечал он. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в июне пообещал, что альянс на предстоящем саммите пошлет четкий сигнал Киеву и ясно даст понять, что будущее страны — в НАТО. При этом он назвал победу Украины условием для любой содержательной дискуссии о ее членстве. Зеленский обвинил Столтенберга в демотивации украинских военных.

В Кремле называли недопущение вступления Украины в НАТО одной из целей военной операции.

Читайте на РБК Pro
Шесть элементов, которые убьют вашу наглядную презентацию
Метод Безоса: как принимают решения в Amazon
Как компании могут законно снизить налоговую нагрузку
Телемедицина стала данностью: какие фирмы поделили молодой медтех-рынок
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Владимир Зеленский саммит НАТО Украина
Материалы по теме
НАТО анонсировал новый шаг к сближению с Украиной
Политика
Кулеба заявил, что Киев получил приглашение на совет НАТО вместо саммита
Политика
Премьер Нидерландов заявил о будущем Украины в НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter