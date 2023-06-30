В офисе Зеленского назвали условие для его участия в саммите НАТО

Президент Украины не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если альянс «не проявит мужества» в вопросе членства страны в блоке, заявил замруководителя офиса украинского лидера Игорь Жовква

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если страны альянса «не проявят мужества», заявил заместитель руководителя офиса украинского лидера Игорь Жовква агентству Reuters. Киев рассчитывает получить приглашение начать процесс вступления в блок на саммите в июле.

«Саммит в Вильнюсе стал бы очень хорошим стартом для ответа на заявку [Украины в НАТО]. И под ответом мы подразумеваем приглашение к членству», — сказал Жовква.

Он отметил, что у Зеленского «нет повода и времени ехать, если на саммите в Вильнюсе не будет результата».

Замглавы офиса украинского президента упомянул заявки на членство в НАТО, поданные Швецией и Финляндией в прошлом году. Последняя уже вступила в альянс, напомнил он.

В мае Зеленский заявлял, что Украине хотелось бы услышать на саммите НАТО в Вильнюсе «нечто большее, чем об «открытых дверях». При этом Киев понимает, что страна не сможет вступить в блок, пока на ее территории идут бои, отмечал он. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в июне пообещал, что альянс на предстоящем саммите пошлет четкий сигнал Киеву и ясно даст понять, что будущее страны — в НАТО. При этом он назвал победу Украины условием для любой содержательной дискуссии о ее членстве. Зеленский обвинил Столтенберга в демотивации украинских военных.

В Кремле называли недопущение вступления Украины в НАТО одной из целей военной операции.