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Страны ЕС поспорили по вопросу о гарантиях безопасности Украине

FT: страны Евросоюза разошлись по вопросу о гарантиях безопасности Украине
Разрабатываемые в ЕС гарантии безопасности для Украины встретили сопротивление со стороны «нейтральных стран», таких как Ирландия и Австрия. Это связано с «размытыми» формулировками относительно участия НАТО в конфликте, пишет FT
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Франция и Германия наряду с Великобританией и США разрабатывают новое соглашение о безопасности, которое гарантирует Украине долгосрочное финансирование, военные поставки, обучение военных и доступ к разведданным, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

В то же время, отмечает газета, это соглашение не гарантирует членства Украины в НАТО и является компромиссным вариантом, «чтобы успокоить Киев и вселить в него уверенность в постоянной поддержке Запада». Как уточнил один из источников FT, предлагаемый Францией вариант подразумевает, что НАТО «расширит рамки» собственной безопасности для защиты Украины.

Такая позиция встретила сопротивление со стороны Ирландии, Мальты и Австрии — эти «нейтральные государства» хотят ясности в отношении того, что повлекут за собой новые «обязательства» военного блока, рассказали собеседники газеты.

В проекте заявления лидеров Евросоюза, с которым ознакомилась FT, говорится, что государства — члены ЕС «готовы вместе с партнерами внести свой вклад в будущие обязательства в области безопасности перед Украиной, что поможет ей защищаться в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и сопротивляться дестабилизирующим усилиям». Работа блока будет заключаться в том, чтобы «быстро рассмотреть условия такого вклада», принимая во внимание «политику безопасности и обороны некоторых государств-членов», говорится в документе.

Как отмечает FT, некоторые государства блока сочли такие формулировки «слишком размытыми» и запросили более подробный документ у внешнеполитического подразделения ЕС.

По данным издания, проект разрабатывается в условиях, когда медленное наступление Украины «развеяло в некоторых столицах надежды на быстрый прорыв на поле боя, который мог бы привести к мирным переговорам».

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Киев еще в сентябре предлагал собственный проект гарантий безопасности, в котором на роль гарантов были предложены США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия и Турция. В качестве ключевых гарантий в документе были названы инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, передача ей разведывательных данных и подготовка Вооруженных сил республики под эгидой ЕС и НАТО.

В мае президент Украины Владимир Зеленский в беседе с американским коллегой Джо Байденом отметил важность предоставления стране гарантий безопасности до вступления в НАТО. Он также говорил, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Киев ждет от блока «четкий сигнал» о том, что страну примут в блок.

В Кремле неоднократно заявляли, что считают вхождение Украины в состав НАТО опасным для России и что, если это произойдет, Москве придется принять контрмеры. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, недопущение Киева в альянс остается одной из целей спецоперации.

В декабре 2021 года, за несколько месяцев до начала конфликта на Украине, Россия направила свои проекты договора о гарантиях безопасности США и НАТО. Москва требовала не расширять альянс на восток, в том числе отказаться от принятия в его состав бывших республик СССР, а также не размещать военные базы на постсоветском пространстве. В январе состоялась серия переговоров, но сторонам не удалось достичь соглашения.

24 февраля 2022-го президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Президент утверждал, что Россия «не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории современной Украины», и что «столкновение России с этими силами неизбежно». «Это только вопрос времени: они готовятся, они ждут удобного часа. Теперь претендуют еще и на обладание ядерным оружием. Мы не позволим этого сделать», — говорил он.

Страны ЕС поспорили по вопросу о гарантиях безопасности Украине
Страны ЕС поспорили по вопросу о гарантиях безопасности Украине

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Илья Пламенев Илья Пламенев
гарантии безопасности ЕС Военная операция на Украине Украина
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