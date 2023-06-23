Зеленский обвинил Столтенберга в демотивации ВСУ

Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о перспективах вступления Украины в альянс демотивируют украинскую армию, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си. Видео интервью он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Столтенберг знает мою позицию — она, как и в любом вопросе, у меня всегда абсолютно прямая и открытая. Позиция: я считаю, что это — кинуть наше государство и наших военных, это — демотивировать нашу армию», — сказал Зеленский. Он призвал не выбивать у страны «фундамент из-под ног», потому что вступление в НАТО является мотивацией для Украины.

В июне Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля. Тем не менее там готовы обсудить, как можно «приблизить Украину к НАТО», добавил Столтенберг. Он подчеркнул, что все государства блока согласны с тем, что Украина станет членом альянса.

Зеленский говорил, что Украина хотела бы услышать на июльском саммите НАТО в Вильнюсе «нечто большее», чем слова об «открытых дверях» альянса, хоть в стране и понимают, что не смогут вступить в НАТО, пока продолжаются боевые действия. Украинский лидер подал заявку в альянс в сентябре 2022 года. Для вступления новой страны в блок нужно согласие всех его членов.

В Кремле говорили, что недопущение вступления Украины в НАТО остается одной из целей военной операции.