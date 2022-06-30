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Политика ,  

Лукашенко призвал дать ответ авиации НАТО, способной нести ядерные заряды

Москва и Минск должны быть готовы дать адекватный ответ на учения западной авиации, способной нести ядерные вооружения, предупредил белорусский президент главу российского МИДа на встрече в Минске
Сергей Лавров и Александр Лукашенко
Сергей Лавров и Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Минск и Москва должны принять ответные меры на учения западной авиации, приспособленной для использования ядерного оружия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает БелТА.

По словам Лукашенко, Россия и Белоруссия пока не ответили на такие учения западных стран, но сделали «полшага» в этом направлении.

«Мы еще это не сделали. Но мы должны быть готовы», — призвал белорусский лидер.

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Александр Лукашенко

Лукашенко также отметил, что не считает прошедшие маневры инсценировкой, так как западная авиация «возит болванки», чтобы «ядерную бомбу завтра в самолет положить и сбросить туда, куда надо».

Лавров, в свою очередь, обвинил государства Запада в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он обратил внимание, что военные этих стран «долгие годы <...> летают и пускают пилотов неядерных стран к управлению самолетами, которые предназначены для ядерного оружия».

С 1 по 26 мая на территории Польши, Латвии, Литвы и еще шести стран прошли ежегодные оборонительные учения Defender Europe и Swift Response 2022, в которых участвовали 18 тыс. военнослужащих из более чем 20 государств. С 6 по 9 июня в воздушном пространстве прибалтийских стран прошли другие ежегодные учения военно-воздушных сил НАТО и союзников, Ramstein Alloy. Военные отработали охрану воздушного пространства, проведение процедур связи и управления, эскортирование самолетов, определение воздушных целей, а также поисковые и спасательные работы.

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В ответ Минск заявил, что НАТО удвоило военный контингент в Восточной и Юго-Восточной Европе, а глава Минобороны Виктор Хренин отметил, что авиация альянса ведет разведку территории республики, прикрываясь учениями. Кроме того, в начале мая Белоруссия начала внезапную проверку сил реагирования.

23 июня министр обороны России Сергей Шойгу обратился к белорусским властям с предложением в срочном порядке укрепить обороноспособность Союзного государства. Он также предложил повысить боеготовность региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО.

Через два дня Лукашенко встретился с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге и выразил ему беспокойство в связи с учениями самолетов НАТО и США, которые «готовятся нести ядерные боеголовки и ядерные заряды». При этом он также предложил подумать над зеркальным ответом и попросил помочь приспособить белорусские Су-25 к транспортировке ядерных зарядов. Путин ответил, что в зеркальном ответе нет необходимости, но согласился дооборудовать самолеты на российских предприятиях и поставить белорусской армии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», способные оснащаться ядерными боеголовками.

В 1991 году при подписании Беловежских соглашений Белоруссия без каких-либо условий вывезла со своей территории имевшиеся там с советских времен ядерные заряды. Лукашенко не раз объявлял эту меру ошибочной.

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Теги
Татьяна Зыкина
Александр Лукашенко авиация ядерное оружие учения

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