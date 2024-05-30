Reuters: Макрон может объявить об отправке военных на Украину через неделю

Reuters узнал, когда Макрон может объявить об отправке военных на Украину

Дискуссия об отправке французских военных на Украину идет с февраля, ее инициатором был президент Макрон. По данным Reuters, он объявит об этом решении на следующей неделе. Москва предупреждала о рисках прямого конфликта с НАТО

Эмманюэль Макрон (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже на следующей неделе, во время визита украинского президента Владимира Зеленского, может объявить о решении направить военных инструкторов на Украину, передает Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

По их словам, Париж, несмотря на опасения некоторых союзников и критику со стороны Москвы, рассчитывает создать и возглавить коалицию стран, готовых направить своих военных на Украину.

Два источника также уточнили, что вначале Франция направит ограниченное количество персонала для «оценки условий миссии», затем на Украину прибудут несколько сотен военных инструкторов.

Сам процесс обучения, по данным собеседников Reuters, будет сосредоточен на разминировании, поддержке работоспособности оборудования и техники на военных самолетах, которые вскоре будут переданы Западом. Париж также будет финансировать, вооружать и обучать украинскую моторизованную бригаду (какую именно, источники не уточнили).

Президент Украины Владимир Зеленский должен прибыть во Францию 6 июня, в 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии. На следующий день он проведет переговоры с Макроном в Париже.

Макрон стал первым европейским лидером, который допустил возможность отправки западных войск на Украину — об этом он заявил в конце февраля. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — сказал французский президент, отметив, что такая возможность «упоминалась среди вариантов».

В начале мая он назвал для этого два условия: прорыв фронта и соответствующий запрос Киева. Зеленский после этого заявил, что поддержит инициативу отправить в страну военных, которые могли бы тренировать бойцов ВСУ и помогать с ремонтом техники, если такие предложения поступят.

Большинство союзников Франции по НАТО, в том числе Германия, США и Италия, исключали отправку войск на Украину. Генсек альянса Йенс Столтенберг также говорил, что Киев должен сам обеспечить себя солдатами.

В Кремле допускали возможность прямого конфликта между НАТО и Россией в случае появления на Украине западного контингента. «Мы неоднократно говорили, что непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В МИД России предупреждали, что ответные меры «будут лежать далеко не только в политической плоскости».