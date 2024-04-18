Столтенберг предложил Украине самой обеспечить себя солдатами
Украина должна сама обеспечить себя необходимым количеством военных, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время беседы с журналистами перед встречей с главами МИДов стран G7. Видео опубликовано на YouTube.
«Украина в настоящее время нуждается в людях и средствах», — сказал он. По словам Столтерберга, союзники по НАТО могут предоставить Киеву последнее, в том числе за счет расширения поддержки, что сейчас обсуждается. В частности, блок работает над отправкой Украине большего количества систем ПВО.
«Что касается людей, это должна обеспечить сама Украина», — подчеркнул генсек НАТО. Он напомнил, что в стране приняли поправки, по которым возраст, начиная с которого человек подпадает под мобилизацию, снижен с 27 до 25 лет. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил и другие меры, ужесточающие мобилизацию. «Не мне вдаваться в детали, но я уверен, что Украина примет необходимые решения, чтобы мобилизовать необходимое число людей», — считает Столтенберг.
Генсек НАТО добавил, что, хотя страны альянса оказывают Киеву военную и финансовую помощь, он «должен построить собственную оборонную промышленность».
Столтенберг ранее не раз исключал отправку войск стран альянса на Украину. »[У нас] нет никаких планов по размещению боевых подразделений НАТО на местах», — говорил он в феврале. Комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который допустил появление на Украине западных войск, генсек НАТО отметил, что необходимо иметь общий подход с союзниками, и альянс не является стороной конфликта.
В начале апреля Столтенберг назвал два возможных сценария для Украины: либо страны НАТО нарастят помощь Киеву, либо Россия займет еще больше территорий. Он отмечал, что участники альянса договорились проверить свои арсеналы на наличие новых систем ПВО, в частности, ЗРК Patriot.
Российская сторона требует прекратить поставки военной и финансовой помощи Украине, но заявляет, что они не помешают целям военной операции.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники