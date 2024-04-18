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Военная операция на Украине ,  
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Столтенберг предложил Украине самой обеспечить себя солдатами

Столтенберг: Украина должна сама обеспечить себя солдатами
Сюжет
Военная операция на Украине
Союзники по НАТО могут предоставить Украине средства и расширить ее поддержку, но проблему нехватки военных Киев должен решить самостоятельно, заявил Столтенберг. Он напомнил об ужесточении правил мобилизации в стране
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украина должна сама обеспечить себя необходимым количеством военных, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время беседы с журналистами перед встречей с главами МИДов стран G7. Видео опубликовано на YouTube.

«Украина в настоящее время нуждается в людях и средствах», — сказал он. По словам Столтерберга, союзники по НАТО могут предоставить Киеву последнее, в том числе за счет расширения поддержки, что сейчас обсуждается. В частности, блок работает над отправкой Украине большего количества систем ПВО.

«Что касается людей, это должна обеспечить сама Украина», — подчеркнул генсек НАТО. Он напомнил, что в стране приняли поправки, по которым возраст, начиная с которого человек подпадает под мобилизацию, снижен с 27 до 25 лет. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил и другие меры, ужесточающие мобилизацию. «Не мне вдаваться в детали, но я уверен, что Украина примет необходимые решения, чтобы мобилизовать необходимое число людей», — считает Столтенберг.

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Йенс Столтенберг

Генсек НАТО добавил, что, хотя страны альянса оказывают Киеву военную и финансовую помощь, он «должен построить собственную оборонную промышленность».

Столтенберг ранее не раз исключал отправку войск стран альянса на Украину. »[У нас] нет никаких планов по размещению боевых подразделений НАТО на местах», — говорил он в феврале. Комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который допустил появление на Украине западных войск, генсек НАТО отметил, что необходимо иметь общий подход с союзниками, и альянс не является стороной конфликта.

В начале апреля Столтенберг назвал два возможных сценария для Украины: либо страны НАТО нарастят помощь Киеву, либо Россия займет еще больше территорий. Он отмечал, что участники альянса договорились проверить свои арсеналы на наличие новых систем ПВО, в частности, ЗРК Patriot.

Российская сторона требует прекратить поставки военной и финансовой помощи Украине, но заявляет, что они не помешают целям военной операции.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Йенс Столтенберг НАТО Украина войска военная помощь
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