Песков обвинил НАТО в провоцировании «бессмысленной войны» на Украине
Страны Запада, высказываясь о возможности нанесения Украиной ударов по России их оружием, провоцируют новый уровень напряженности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Страны — члены Североатлантического альянса, США особенно, другие европейские столицы в последние дни, недели выходят на новый виток нагнетания напряженности. Делают это сознательно, мы слышим очень много воинственных заявлений. <...> Они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны. Сами намерены продолжать войну с нами, войну в прямом и в переносном смысле», — сказал он.
Песков добавил, что подобные действия будут иметь последствия и нанесут урон интересам «тех стран, которые пошли по пути эскалации напряженности».
В последние недели в Европе и США стали обсуждать вопрос, стоит ли разрешить Украине наносить удары по российской территории с использованием оружия, поставленного Западом. 20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры не дают на это согласия и Киев не нарушает запрета, однако пытается убедить союзников его снять.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал неделю спустя, что Украина должна иметь возможность использовать поставляемое Западом оружие для ударов по «легитимным целям» на территории России, так как без этого ей «тяжело обороняться».
В США со Столтенбергом не согласились. Представитель американского Госдепа Мэттью Миллер сообщил, что Вашингтон «не поощряет и не позволяет наносить удары за пределами украинских границ».
Однако 29 мая источники газет Politico и The New York Times сообщили, что в администрации президента Джо Байдена рассматривают возможность изменить свою политику в этом отношении.
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