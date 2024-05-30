Politico узнало, что США рассматривают снятие запрета на удары по России
Американские власти рассматривают возможность снять ограничения на удары Украины по России с использованием поставляемого ими оружия, сообщает Politico со ссылкой на источники.
По словам собеседника издания, близкого к администрации президента США, эта тема «находится на рассмотрении». Источник Politico в Киеве при этом сообщил, что украинские власти не видят продвижения в этом вопросе.
Издание отмечает, что Госдепартамент США во главе с Энтони Блинкеном настаивает на ослаблении запрета, однако в Белом доме заявили, что в политике Вашингтона по этому вопросу «нет изменений». В американском конгрессе ранее показали карту России с зоной, которую могут поразить переданные Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
В конце мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал снять ограничения с Украины, назвав возможные удары по российской территории самообороной. Некоторые европейские государства, например, Польша, Швеция, Финляндия и страны Прибалтики, поддержали призыв главы альянса. В то же время ряд стран выступили против.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответ на такие действия «знают наши военные» и верховный главнокомандующий, то есть глава государства Владимир Путин.
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