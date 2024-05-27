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Военная операция на Украине ,  
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Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по России

Столтенберг: Украине следует разрешить удары западным оружием по России
Сюжет
Военная операция на Украине
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Украина должна иметь возможность использовать поставляемое Западом оружие для ударов по «легитимным целям» на территории России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи альянса.

«Если украинцы не могут атаковать военные цели на российской территории, им становится очень тяжело обороняться, поскольку у них есть ограничение на применение оружия. Это самооборона», — отметил Столтенберг. Он призвал отменить ограничения, сдерживающее Киев от ударов по России с помощью западного оружия.

Генсек НАТО уточнил, что сейчас пришло время для снятия ограничений, поскольку линия фронта и граница в районе Харькова — «уже почти одно и то же».

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Фото:Яндекс.Карты

20 мая президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев обсуждает с западными партнерами возможность применения поставляемых вооружений для ударов по российской территории. Конкретные страны он не назвал.

Через пять дней Столтенберг призвал снять ограничения. Он признал, что это может спровоцировать эскалацию конфликта, но отметил, что нельзя «допустить, чтобы эта война превратилась в полноценную войну между Россией и НАТО в Европе».

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не видит оснований для расширения зоны действия западного оружия в конфликте на Украине. По его словам, Украине поставляются вооружения по четким правилам, которые были согласованы и работают. Шольц подчеркнул, что цель его политики в отношении конфликта — «не допустить, чтобы он перерос в очень большую войну».

В Харьковской области за последнее время российские войска взяли под контроль свыше десятка населенных пунктов. Последним из них стал населенный пункт Ивановка, его взяли под контроль 27 мая.

Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит хода боевых действий, а цели спецоперации будут достигнуты.

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Йенс Столтенберг Украина поставки оружия Россия НАТО
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