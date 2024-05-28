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Политика ,  
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В Госдепе США заявили о сохранении ограничения для ударов ВСУ

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Вашингтон против использования Украиной американского оружия для нанесения ударов по России, несмотря на призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять это ограничение. Об этом заявил представитель американского Госдепа Мэтью Миллер.

«Наша политика такова, что мы не поощряем и не позволяем наносить удары за пределами украинских границ», — сказал он во время брифинга.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая сообщил, что Киев обсуждает с партнерами возможность использовать их оружие для ударов по российской военной технике на границе и внутри российской территории. Он не озвучивал конкретные страны, которые принимают участие в этих переговорах.

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Спустя неделю, 27 мая, Столтенберг заявил, что Украина должна иметь возможность использовать поставляемое Западом оружие для ударов по «легитимным целям» на территории России. По его словам, уже пришло время для снятия ограничений, поскольку линия фронта и граница близ Харькова — «почти одно и то же».

В Кремле, комментируя слова генсека НАТО, заявили, что альянс повышает градус эскалации и впадает в «военный экстаз».

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