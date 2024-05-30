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Военная операция на Украине ,  
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NYT сообщила, что Байден все ближе к разрешению ударов ВСУ по России

NYT: Байден скоро разрешит Украине наносить удары по российской территории
Сюжет
Военная операция на Украине
В Белом доме уже начали переоценивать действующую политику относительно пересмотра позиции по нанесению украинскими военными ударов по России. Это может повлечь ограничения для армии Украины в выборе целей

Президент США Джо Байден так или иначе изменит свою позицию относительно ударов по российской территории и разрешит Киеву их наносить с помощью западного вооружения, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации главы государства.

По мнению собеседников газеты, изменение позиции неизбежно, несмотря на риск эскалации конфликта. Советники Байдена сообщили, что в Белом доме уже начали переоценивать действующую политику, назвав это «очень оживленным процессом». Как уточняет газета, в случае снятия ограничений Вашингтон может выставить новые требования Киеву, в том числе относительно выбора целей вне приграничных областей России.

Бывший военный чиновник США Сет Джонс, возглавляющий программу международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, заявил, что после недавней поездки в Киев он обеспокоен решением не снимать ограничения.

По словам Джонса, «у Украины есть законная военная потребность ослабить способность России вести войну», нанося удары по нефтедобывающим объектам и электростанциям. Он заявил, что США сделали то же самое с Германией и Японией во время Второй мировой войны. Джонс отметил, что опасения по поводу эскалации конфликта «сильно преувеличены».

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Politico со ссылкой на источники написала, что американские власти рассматривают возможность снять ограничения на удары Украины по России с использованием поставляемого Киеву оружия. По словам собеседника издания, близкого к администрации президента США, эта тема «находится на рассмотрении».

В конце мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал снять ограничения, назвав возможные удары по территории России самообороной. Ряд европейских государств поддержали это решение, например Польша и Швеция, но нашлись и противники — Германия и Италия.

Россия осуждает военную помощь Украине. После слов Столтенберга пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что НАТО повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз.

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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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