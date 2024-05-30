NYT сообщила, что Байден все ближе к разрешению ударов ВСУ по России

В Белом доме уже начали переоценивать действующую политику относительно пересмотра позиции по нанесению украинскими военными ударов по России. Это может повлечь ограничения для армии Украины в выборе целей

Президент США Джо Байден так или иначе изменит свою позицию относительно ударов по российской территории и разрешит Киеву их наносить с помощью западного вооружения, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации главы государства.

По мнению собеседников газеты, изменение позиции неизбежно, несмотря на риск эскалации конфликта. Советники Байдена сообщили, что в Белом доме уже начали переоценивать действующую политику, назвав это «очень оживленным процессом». Как уточняет газета, в случае снятия ограничений Вашингтон может выставить новые требования Киеву, в том числе относительно выбора целей вне приграничных областей России.

Бывший военный чиновник США Сет Джонс, возглавляющий программу международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, заявил, что после недавней поездки в Киев он обеспокоен решением не снимать ограничения.

По словам Джонса, «у Украины есть законная военная потребность ослабить способность России вести войну», нанося удары по нефтедобывающим объектам и электростанциям. Он заявил, что США сделали то же самое с Германией и Японией во время Второй мировой войны. Джонс отметил, что опасения по поводу эскалации конфликта «сильно преувеличены».

Politico со ссылкой на источники написала, что американские власти рассматривают возможность снять ограничения на удары Украины по России с использованием поставляемого Киеву оружия. По словам собеседника издания, близкого к администрации президента США, эта тема «находится на рассмотрении».

В конце мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал снять ограничения, назвав возможные удары по территории России самообороной. Ряд европейских государств поддержали это решение, например Польша и Швеция, но нашлись и противники — Германия и Италия.

Россия осуждает военную помощь Украине. После слов Столтенберга пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что НАТО повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз.