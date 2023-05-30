Пентагон сообщил об отказе Китая провести встречу министров обороны

Встреча американского и китайского министров обороны могла пройти в Сингапуре, но Пекин отказался от нее. Стороны до сих пор не согласовали разговор Байдена и Си Цзиньпина и проведение ранее отмененного визита Блинкена

Глава Пентагона Ллойд Остин (Фото: Bonnie Cash / Reuters)

Китай отклонил просьбу США о встрече между главами Минобороны в Сингапуре на предстоящих выходных, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявление Пентагона.

Планировалась, что встреча между американским министром Ллойдом Остином и его китайским коллегой Ли Шанфу могла пройти в кулуарах ежегодного форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла». Контактов между ними еще не было, Шанфу был назначен на пост в марте, с 2018-го он находится под санкциями США из-за покупки военной техники у России.

«Ночью Китай проинформировал США, что они отклонили наше приглашение госсекретарю Остину, сделанное в начале мая, о встрече с министром национальной обороны Китая Ли Шанфу в Сингапуре на этой неделе», — сообщил Пентагон. Ведомство отметило, что считает важным «поддержание открытых линий связи между военными Вашингтона и Пекина, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфликт».

По словам источников WSJ, такое решение Китая может обеспокоить союзников США в юго-восточной Азии, поскольку они оказались зажаты между двумя крупными государствами.

Отношения США и Китая, которые раньше были напряженными из-за Тайваня, с февраля ухудшились после уничтожения американской стороной китайского аэростата над территорией Соединенных Штатов.

Пентагон заявлял, что Пекин применял аэростат для слежки за американскими стратегическими объектами. Китай настаивал, что зонд предназначался для гражданских целей и попал в воздушное пространство США случайно.

На фоне этого инцидента был отменен визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай. Глава Госдепа говорил Financial Times, что поддерживать контакты с Пекином важно, и он ожидает визита в КНР, «когда будут подходящие условия».

Не состоялся пока и разговор между лидерами двух стран, Джо Байденом и Си Цзиньпином, хотя американский президент, как заявлял Белый дом, хотел бы поговорить с председателем КНР.



Как отмечает WSJ, контакты на более низких уровнях между странами сохраняются: например, проходили встречи глав министерств торговли и советников по национальной безопасности.