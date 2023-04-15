FT узнала причину отказа Китая принимать госсекретаря США

Блинкен должен был посетить Китай в феврале, но отменил поездку из-за китайских аэростатов в небе над США, их посчитали инструментом разведки. Теперь Пекин не согласовывает визит из опасений, что США раскроют результаты следствия

Энтони Блинкен (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Китай не соглашается принять госсекретаря США Энтони Блинкена из опасений, что ФБР одновременно с его визитом опубликует результаты расследования об инциденте с ударом по, предположительно, китайскому «шару-шпиону», пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника.

Этот вопрос поднял перед американской делегацией глава китайского МИДа Цинь Ган на Форуме развития Китая, прошедшем в Пекине в марте, уточнили три собеседника газеты. Дипломат назвал расследование ФБР еще одним примером проблем, которые мешают нормализации отношений двух стран.

Вопрос о публикации ФБР результатов расследования вызвал дискуссии и внутри президентской администрации в США: часть чиновников выступали за раскрытие итогов следствия для демонстрации того, что китайский зонд действительно вел наблюдение. Но по словам других чиновников публикация таких сведений сорвет попытки наладить контакты между Вашингтоном и Пекином в период, когда отношения двух государств находятся на рекордно низком уровне.

Позицию Пекина также сформировала апрельская встреча нескольких конгрессменов США, включая спикера палаты представителей Кевина Маккарта, с президентом Тайваня Цай Инвэнь.

Сам Блинкен рассказал Financial Times о важности поддержания контактом с Китаем, что обе стороны продолжали диалог. «Что касается моего собственного визита в Китай, когда будут подходящие условия, я, безусловно, с нетерпением жду этого», — отметил он.

Госсекретарь США должен был встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином в феврале, но внезапно отменил свою поездку из-за воздушных шаров, обнаруженных в небе над США, они были сбиты. Вашингтон подозревал, что те ведут разведку, в Пекине настаивали, что это метеозонды, сбившиеся с курса.

Власти Китая до сих пор так и не дали согласие на телефонный разговор президента США Джо Байдена с Си Цзиньпинем, фактически связи двух стран на высшем уровне оказались заморожены, отмечала Politico. Издание указало, что в действия Китая «всегда есть определенная степень дипломатического театра», но источники среди американских чиновников выразили опасение, что препятствия со стороны Пекина к диалогу с Вашингтоном могут иметь глобальные последствия в случае крупного кризиса.