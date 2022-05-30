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Военная операция на Украине ,  
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ВЦИОМ оценил поддержку операции на Украине в 72% россиян

ВЦИОМ: 72% россиян поддерживают спецоперацию на Украине
Данные опроса ВЦИОМа говорят о том, что спецоперацию поддерживают 72% граждан страны. Социологи также заявляют о низких протестных настроениях в стране. Ранее в Кремле заявляли, что «слышат мнение меньшинства» о спецоперации *
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Спецоперацию на Украине поддерживают 72% россиян, и в течение трех месяцев, прошедших с ее начала, поддержка сохраняется на высоком уровне. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который провел опрос граждан страны об их отношении к спецоперации.

«Уровень поддержки российским обществом специальной военной операции в течение трех месяцев мониторинга сохраняется на стабильно высоком уровне — поддерживают решение провести специальную военную операцию России на Украине 72% граждан, не поддерживают 18%. Затруднились ответить 10%», — говорится в сообщении ВЦИОМа.

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Также, по словам авторов исследования, у россиян не меняется «понимание целей» спецоперации. «На первом месте — защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории (40%), каждый пятый считает, что цель — изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов (20%), 18% в качестве целей спецоперации называют защиту населения Донбасса (ДНР и ЛНР), 7% считают, что цель — оккупировать Украину и присоединить ее к России», — говорится в сообщении.

При этом, отмечается в данных опроса, в России сохраняется низкий уровень протестных настроений. «По данным на 26 мая, вероятными протесты в населенном пункте своего проживания считают только 14%, в мае прошлого года такое мнение выражал каждый четвертый (26%)», — сообщили во ВЦИОМе, отметив, что по сравнению с мартом 2022 года этот показатель снизился на 4 п.п.

24.02–24.05. Инфографика
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Исследование проводилось 25, 27 февраля, 3, 17, 24 марта, 12, 24 апреля, 12 и 26 мая 2022 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного опроса по случайной выборке номеров. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Уровень личных протестных настроений в стране по сравнению с мартом не изменился: готовность принять участие в протестных акциях в ответах на вопросы ВЦИОМа выразили 11% граждан, о том, что скорее не примут участия в акциях протеста в случае, если они состоятся, заявили 84% граждан.

В середине мая социологическая компания Russian Field составила портреты сторонников и противников спецоперации. По ее данным, женщины поддерживают специальную военную операцию на Украине реже мужчин. Среди поддерживающих спецоперацию больше всего сотрудников правоохранительных органов (80%), пенсионеров (63%), госслужащих (62%), работников ЖКХ (54%). Против военной операции большинство работников науки (85%), более половины сотрудников сферы рекламы и СМИ (54%), 40% работников культуры, примерно столько же студентов и безработных.

Исследование Russian Field показало, что больше всего противников спецоперации в Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах, сторонники преобладают в Дальневосточном и Центральном округах. В Москве процент не поддерживающих операцию больше, чем в среднем в округах: 38% — против, 48% — за.

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Фото:Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

В конце марта в Кремле прокомментировали факт, что часть россиян не поддерживает спецоперацию на Украине, заявив, что в России «мало таких», но власти «слышат мнение меньшинства». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, со спецоперацией не согласны менее 25% россиян, а широкая поддержка действий на Украине обеспечивается «активным разъяснением целей». При этом, отметил он, те, кто не согласен со спецоперацией, должны начать «ориентироваться в тех потоках лжи, которые идут с Запада».

Владимир Путин выражал уверенность, что россияне смогут отличить настоящих патриотов от «подонков и предателей». «Естественное и необходимое самоочищение общества» от последних только укрепит страну, заявлял он.

Спикер Совета Федерации Валентина 25 мая предостерегла от «охоты на ведьм» и гонений против осудивших спецоперацию. Так она отреагировала на инициативу одного из сенаторов, который предложил ограничить в правах выступивших против военных действий на Украине публичных людей. По мнению Матвиенко, таких россиян уже «отторгло общество».

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«Предательством» позицию деятелей культуры, осудивших российскую военную операцию на Украине, называл председатель Госдумы Вячеслав Володин.

На Украине власти решили конфисковать собственность тех граждан, кто поддерживает российскую спецоперацию. Соответствующий закон приняла 12 мая Верховная рада страны. Имущество будут конфисковывать по решению суда без компенсации.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля, назвав ее вынужденной и необходимой для «денацификации» и «демилитаризации» страны, а также для спасения ее населения от «геноцида». Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия намерена выполнить все цели спецоперации, а сама она идет запланированными темпами.

В Минобороны заявляли, что российские военные не наносят ударов по гражданским объектам.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
россияне Украина соцопрос ВЦИОМ Военная операция на Украине
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