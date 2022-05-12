На Украине разрешили конфисковать имущество у поддерживающих спецоперацию

Закон предусматривает принудительную национализацию российской собственности на Украине без выплаты каких-либо компенсаций. Помимо граждан России он также коснется лиц и компаний, «тесно связанных с Россией»

Руслан Стефанчук (Фото: stefanchuk.official / Facebook (признана экстремистской организацией и запрещена в России)))

Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий по решению суда конфисковать имущество тех, кто поддерживает спецоперацию России на Украине, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в своем Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской в России).

«На пленарном заседании парламента принят <…> закон № 7194 — разрешили конфисковать имущество тех, кто поддерживает российскую агрессию, по решению суда», — написал политик.

Соответствующий законопроект был одобрен Верховной радой в начале апреля. Он подразумевает внесение изменений в уже принятый закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов». Новый документ расширяет действие предыдущего на:

граждан России;

лиц, тесно связанных с Россией, например живущих там или занимающихся основной деятельностью;

компании, которые работают на Украине и бенефициаром которых является Россия или у которых она прямо или косвенно владеет долей в капитале.

В исходной версии закон о национализации российской собственности распространялся только на российских юрлиц. Его президент Владимир Зеленский подписал 10 марта. Согласно закону принудительная национализация российской собственности (движимого и недвижимого имущества, вкладов в банках, ценных бумаг) на Украине осуществляется без выплаты компенсаций. Решения о конфискации имущества принимает Совет национальной безопасности и обороны по представлению правительства.

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Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин ее целями назвал защиту населения Донбасса «от геноцида», «демилитаризацию» и «денацификацию страны». Украина разорвала дипломатические отношения с Россией и ввела военное положение.