На Украине разрешили конфисковать имущество у поддерживающих спецоперацию
Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий по решению суда конфисковать имущество тех, кто поддерживает спецоперацию России на Украине, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в своем Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской в России).
«На пленарном заседании парламента принят <…> закон № 7194 — разрешили конфисковать имущество тех, кто поддерживает российскую агрессию, по решению суда», — написал политик.
Соответствующий законопроект был одобрен Верховной радой в начале апреля. Он подразумевает внесение изменений в уже принятый закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов». Новый документ расширяет действие предыдущего на:
- граждан России;
- лиц, тесно связанных с Россией, например живущих там или занимающихся основной деятельностью;
- компании, которые работают на Украине и бенефициаром которых является Россия или у которых она прямо или косвенно владеет долей в капитале.
В исходной версии закон о национализации российской собственности распространялся только на российских юрлиц. Его президент Владимир Зеленский подписал 10 марта. Согласно закону принудительная национализация российской собственности (движимого и недвижимого имущества, вкладов в банках, ценных бумаг) на Украине осуществляется без выплаты компенсаций. Решения о конфискации имущества принимает Совет национальной безопасности и обороны по представлению правительства.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин ее целями назвал защиту населения Донбасса «от геноцида», «демилитаризацию» и «денацификацию страны». Украина разорвала дипломатические отношения с Россией и ввела военное положение.