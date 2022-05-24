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24.02–24.05. Инфографика

Что произошло в России и мире за последние три месяца — в инфографике РБК

Специальная военная операция

20 мая Минобороны сообщило о взятии под полный контроль Мариуполя, включая территорию завода «Азовсталь». О взятии города глава ведомства Сергей Шойгу докладывал президенту еще 21 апреля, на тот момент внутри завода еще оставались бойцы ВСУ и отряда «Азов» (его символика признана в России экстремистской). С 16 мая они начали выходить и сдаваться в плен. В конце мая Шойгу также заявил, что к завершению близится «освобождение ЛНР».

Что произошло в экономике

Сколько санкций ввели в отношении России

Как Запад и Россия поставили рекорд по высылкам дипломатов. Инфографика
Политика

Как меняется рейтинг президента

Как мировые политики общаются между собой

Сколько дел о фейках возбудили в России

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Военная операция на Украине Россия
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24.02 — 24.03. Инфографика
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