24.02–24.05. Инфографика

Что произошло в России и мире за последние три месяца — в инфографике РБК

Специальная военная операция

20 мая Минобороны сообщило о взятии под полный контроль Мариуполя, включая территорию завода «Азовсталь». О взятии города глава ведомства Сергей Шойгу докладывал президенту еще 21 апреля, на тот момент внутри завода еще оставались бойцы ВСУ и отряда «Азов» (его символика признана в России экстремистской). С 16 мая они начали выходить и сдаваться в плен. В конце мая Шойгу также заявил, что к завершению близится «освобождение ЛНР».

Что произошло в экономике

Сколько санкций ввели в отношении России

Как меняется рейтинг президента

Как мировые политики общаются между собой